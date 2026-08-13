Une dispute pour un siège dans un bus de Bichkek dégénère en rixe

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Une dispute pour un siège dans un bus de Bichkek dégénère en rixe

À Bichkek, une simple dispute pour un siège entre deux passagères du bus n° 2 a soudain dégénéré en bagarre. L’incident s’est produit près de l’intersection de l’avenue Jibek-Jolu et de la rue Almatiy.

Comment le conflit a-t-il commencé ?

Selon les premières informations, une femme âgée a demandé à une jeune fille assise dans le bus de lui céder sa place. Bien que la jeune fille ait accepté et libéré son siège, la dispute verbale entre les deux passagères ne s’est pas arrêtée.

Selon un témoin, la femme âgée a été la première à frapper la jeune fille. La situation s’est ensuite envenimée et une bagarre a éclaté entre les deux femmes.

Une dispute pour un simple siège s’est rapidement transformée en conflit, puis en bagarre.

Les forces de l’ordre ont été informées de l’incident. Les policiers ont identifié les participantes au conflit.

Une enquête est actuellement en cours. Un examen médico-légal a été ordonné pour l’une des femmes.

L’évaluation finale sera donnée après l’expertise

Les forces de l’ordre examinent tous les détails du conflit. Une qualification juridique des faits devrait être donnée à l’issue de l’enquête et de l’examen médico-légal.

Selon vous, comment prévenir de tels conflits dans les transports publics ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches.

BichkekJibek-JoluAlmaty
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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