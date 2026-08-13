Google Pixel 11 dévoilé : un flagship avec une nouvelle puce 2 nm et son prix

Une nouveauté très attendue est apparue dans le monde de la technologie : selon ixbt.com, Google a officiellement présenté le Google Pixel 11, son nouveau smartphone flagship de génération. Bien que ses principales caractéristiques aient déjà été révélées avant la présentation, son prix exact et ses capacités techniques ont désormais été confirmés officiellement. Dans un premier temps, seul le modèle de base mérite l’attention : il a été partiellement amélioré par rapport à la génération précédente et son prix a connu une hausse relative. Ixbt.com rapporte cette information.

Politique tarifaire et capacités de stockage

Le nouveau Google Pixel 11 sera proposé à partir de 900 dollars, soit 100 dollars de plus que le Pixel 10. Toutefois, Google a doublé la capacité de stockage de la version de base, passée de 128 GB à 256 GB. Dans le contexte actuel de hausse des prix sur le marché, on peut donc considérer que l’appareil lui-même n’a pratiquement pas augmenté. La quantité de RAM reste inchangée, à 12 GB.

L’écran de l’appareil ne diffère presque pas de celui de la génération précédente. Il conserve une diagonale de 6,3 pouces, une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 128 Hz, mais ne dispose toujours pas de la technologie LTPO. Aucune information précise n’a encore été communiquée sur une éventuelle hausse de la fréquence PWM de l’écran. Fait intéressant, la capacité de la batterie a diminué à 4970 mAh, contre 4985 mAh pour le modèle précédent, mais Google promet une légère amélioration de l’autonomie. Les capacités de charge restent inchangées : 30 W en filaire et 15 W sans fil.

Le changement le plus important : le processeur Tensor G6

La principale nouveauté du smartphone est son processeur interne. Tous les nouveaux modèles sont équipés de la puce Tensor G6 , fabriquée dans les installations de TSMC selon un procédé de gravure de 2 nm. Il s’agit de l’une des premières plateformes de ce type parmi les smartphones du marché. La configuration du SoC comprend sept cœurs : un Cortex-C1 Ultra, quatre Cortex-C1 Pro cadencés à 3,38 GHz et deux autres cœurs. La partie graphique est assurée par une puce Imagination PowerVR C-Series.

Google affirme que le nouveau Tensor G6 accélère d’au moins 25 % la navigation dans le navigateur et jusqu’à 15 % le chargement des applications. Parallèlement, cette puce affiche une efficacité énergétique supérieure de 20 % à celle de son prédécesseur, le Tensor G5. Ces améliorations devraient offrir un confort sensiblement accru au quotidien.

Le système photo du smartphone a également été partiellement amélioré. Les caméras ultra grand-angle et téléphoto restent inchangées, tandis que l’appareil photo principal repose désormais sur un capteur plus grand de 48 mégapixels au format 1/1,56 pouce. Les autres caractéristiques comprennent le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 6.0, un port USB-C 3.2, une protection contre l’eau et sept années de mises à jour Android. L’appareil sera disponible en quatre coloris : noir, violet foncé, pistache et framboise.