Les résultats surprenants continuent de se multiplier lors de la Leagues Cup, organisée en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Lors de la deuxième journée du tournoi, l’Inter Miami, représentant de la MLS et considéré comme l’un des principaux favoris, a été contraint de quitter la compétition dès la phase de groupes. Avec son format complexe et ses nombreux rebondissements inattendus, le tournoi reste au centre de l’attention du monde du football. Selon Goal.com les dernières nouvelles ont été rapportées.

Selon Goal.com, le retour de Lionel Messi sur les terrains a été l’un des principaux événements des matchs d’hier. L’attaquant légendaire, qui avait expliqué qu’il lui était difficile de jouer au football après le décès de son père, a surpris tout le monde en se déclarant prêt à participer au match. Bien qu’il n’ait pas pris part aux entraînements pendant une semaine, il est venu au stade pour aider son équipe et a joué en seconde période.

Une lourde défaite pour l’Inter Miami

Avant le début de la compétition, l’Inter Miami, considéré comme l’un des principaux favoris, devait impérativement battre largement le club de León. Pourtant, l’équipe n’était pas au meilleur de sa forme. Germán Berterame ne s’était pas complètement remis de sa blessure, tandis que Luis Suárez ne pouvait pas jouer en raison d’une suspension. Malgré cela, le retour de Lionel Messi dans le groupe et son activité sur le terrain ont offert des émotions positives aux supporters, même dans une situation désespérée.

Malgré tout, l’équipe locale a perdu son avantage. Alors qu’elle menait au score à la pause, l’Inter Miami s’est finalement inclinée 3-2. Lionel Messi a activement participé à la construction des attaques et s’est distingué par ses idées brillantes, mais les erreurs défensives de son équipe ont coûté cher. Il est désormais certain qu’elle ne remportera pas la Leagues Cup cette saison.

La domination des représentants de la Liga MX

L’analyse de la compétition montre que cette saison, les clubs mexicains de la Liga MX affichent une position nettement plus favorable que leurs rivaux de la MLS. León impressionne tout le monde par la régularité de son jeu. Monterrey, Cruz Azul, Club América et Toluca sont également devenus de sérieux prétendants dans le tournoi.

Selon les spécialistes, la Leagues Cup est devenue cette saison le tournoi le plus compétitif et le plus disputé de ces dernières années. Même si le calendrier des matchs et les règles de la phase de groupes peuvent sembler quelque peu complexes et confus, ils offrent aux supporters de véritables moments dramatiques. Le parcours réussi des équipes mexicaines renforce encore l’intrigue de la compétition.