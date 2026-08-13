Zlatko Dalić nommé sélectionneur des Émirats arabes unis !

Une nouvelle nomination majeure et retentissante a été officialisée dans le football asiatique et au Moyen-Orient. L’Association de football des Émirats arabes unis (UAEFA) a officiellement annoncé la nomination du célèbre technicien croate Zlatko Dalić, 59 ans, au poste de nouveau sélectionneur de l’équipe nationale des Émirats arabes unis.

Dalić succède ainsi au technicien roumain expérimenté Cosmin Olăroiu.

Médaillé d’argent à la Coupe du monde 2018 et de bronze à la Coupe du monde 2022

Zlatko Dalić est considéré comme l’un des sélectionneurs les plus performants et réguliers du football mondial. Depuis 2017, il dirigeait sans interruption l’équipe nationale de Croatie.

Sous sa direction, la Croatie a obtenu des résultats historiques :

Coupe du monde 2018 (Russie) : atteignant la finale du Mondial et remportant une historique médaille d’argent ;

Coupe du monde 2022 (Qatar) : rééditant sa performance au Mondial et décrochant une médaille de bronze .

Après la fin de la Coupe du monde 2026, le technicien expérimenté a mis un terme à son parcours légendaire de neuf ans à la tête de la Croatie.

Un entraîneur familier de l’Asie

Les Émirats arabes unis et le football du Moyen-Orient ne sont pas étrangers à Dalić. Il a notamment dirigé le club émirati d’Al Ain, qu’il a conduit jusqu’en finale de la Ligue des champions de l’AFC, et connaît parfaitement le contexte du football local.

L’Association de football des Émirats arabes unis souhaite s’appuyer sur l’expérience exceptionnelle de Dalić dans les grandes compétitions pour faire franchir un nouveau cap à la sélection et obtenir des résultats à la hauteur sur la scène internationale.

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