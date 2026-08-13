Un acheteur européen pour Umarali Rahmonaliyev : les recruteurs de Lens en Azerbaïdjan !

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Un acheteur européen pour Umarali Rahmonaliyev : les recruteurs de Lens en Azerbaïdjan !

Le milieu de terrain talentueux de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, membre du club azerbaïdjanais Sabah, Umarali Rahmonaliyev a attiré l’attention de représentants des cinq grands championnats européens. Le prestigieux club français Lens a fait du joueur de 22 ans une cible de recrutement.

Cette information est rapportée par le prestigieux média sportif 90plus.media .

Les recruteurs de Lens le suivent de près : une offre officielle se prépare

Selon la source, le représentant de la Ligue 1 française a inscrit Umarali Rahmonaliyev sur sa liste de transferts et suit attentivement ses performances sur le terrain.

Les recruteurs de Lens analysent régulièrement les dernières prestations du milieu de terrain et le club français devrait prochainement adresser une offre officielle de transfert au Sabah.

Le titre de champion d’Azerbaïdjan et La valeur marchande de Rahmonaliyev Valeur marchande

Umarali Rahmonaliyev a réalisé une saison brillante et régulière avec le Sabah, remportant le championnat d’Azerbaïdjan. Son activité dans l’axe du terrain, sa maturité tactique et sa polyvalence ont fortement impressionné les recruteurs des clubs européens.

Le prestigieux portail Transfermarkt indique que la valeur marchande actuelle de ce joueur de 22 ans, membre de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, s’élève à 1,2 million d’euros . Si ce transfert se concrétise, Rahmonaliyev pourrait devenir le prochain joueur ouzbek à évoluer dans le championnat de France.

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Umarali RahmonaliyevLensSabahOuzbékistanAzerbaïdjan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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