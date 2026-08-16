Les impressions de Xabi Alonso après son premier match comme entraîneur de Chelsea

Xabi Alonso a dirigé son premier match officiel en tant qu’entraîneur principal de Chelsea au Stamford Bridge de Londres et a reconnu que cette rencontre avait été très émouvante pour lui. Selon GOAL.com, son équipe a remporté une victoire convaincante 3-1 contre la Real Sociedad lors de son dernier match de préparation de la saison, offrant ainsi une note positive aux supporters avant la nouvelle saison. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Après le mercato estival, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et du Real Madrid a reçu un accueil chaleureux des tribunes lors de son premier match dans l’ouest de Londres. Alonso a salué l’atmosphère créée par les supporters pendant la rencontre et n’a pas caché sa satisfaction face au soutien apporté à l’équipe et au nouveau staff technique.

Le nouvel entraîneur et les débutants brillent

Avant la rencontre, toute l’attention était portée sur Morgan Rogers , transféré d’Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, un record britannique. Le jeune attaquant n’a pas tardé à se mettre en évidence : à la 11e minute de son premier match, il a ouvert le score d’une frappe à bout portant. Même si Jon Aramburu a égalisé pour la Real Sociedad avant la pause, Chelsea a pleinement affirmé sa domination en seconde période.

João Pedro a joué un rôle décisif dans la victoire de l’équipe. Après un centre du capitaine Reece James, il a marqué de la tête pour redonner l’avantage à Chelsea, puis a rapidement profité d’une deuxième occasion pour porter l’écart à deux buts. Ce résultat a permis au staff technique d’être pleinement satisfait de l’état de forme des nouvelles recrues et des cadres de retour dans l’équipe.

Changements tactiques et fin de la préparation

Alonso n’a pas renoncé à son système tactique préféré en 3-4-3 lors de cette rencontre. Rappelons que l’entraîneur espagnol avait utilisé cette même organisation lors de ses succès historiques à Leverkusen. Cela montre qu’il abandonne définitivement son ancien 4-2-3-1 pour mettre en place un nouveau style de jeu.

Après le match, Xabi Alonso a souligné que l’intégration du groupe progressait bien, même si la condition physique de certains joueurs variait. La rencontre a également constitué une occasion idéale d’intégrer à l’équipe des cadres comme Reece James et Maxence Lacroix, de retour après leur participation à la Coupe du monde. Selon le technicien, ce dernier test donnera à l’équipe l’énergie nécessaire avant le début de la saison.