Inter et le Betis se quittent sur un score nul et vierge

L’Inter et le Betis, qui disputaient leur dernier match de préparation avant le début de la nouvelle saison, se sont séparés sur un match nul. La rencontre, jouée au stade San Nicola de Bari, a constitué une répétition importante pour les deux équipes avant leurs compétitions officielles. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com, alors que le début de la nouvelle saison approche à grands pas, les staffs techniques poursuivent leur travail pour façonner l’effectif et évaluer la condition physique des joueurs. Des changements ont notamment été observés dans l’équipe milanaise, qui affrontera Monza lors de la première journée du championnat d’Italie.

Les occasions et les situations dangereuses du match

Au cours de la rencontre, les joueurs des deux équipes se sont créé plusieurs occasions franches devant le but adverse, mais ont manqué de précision dans le dernier geste. Les locaux se sont montrés entreprenants et ont été proches d’ouvrir le score, sans toutefois trouver la réussite dans leurs tentatives finales.

Dès la 8e minute, les visiteurs ont commencé à répliquer. Fornals a décoché une frappe puissante à l’extérieur de la surface, mais le gardien s’en est emparé sans difficulté. Peu après, à la 14e minute, Antony a repiqué depuis l’aile droite avant de frapper fort du pied gauche, mais le ballon est passé à côté du poteau.

Au milieu de la première période, Hakan Çalhanoğlu a récupéré le ballon dans l’entrejeu et tenté une frappe dangereuse vers le but adverse, mais le ballon a une nouvelle fois manqué de peu sa cible. Au début de la seconde période, Pio Esposito a éliminé les défenseurs d’un superbe crochet avant de viser le second poteau, mais le ballon, dévié par un défenseur, est sorti en corner.

Les attaques dans les dernières minutes

Les attaques se sont poursuivies en seconde période. À la 51e minute, les défenseurs ont laissé filer un centre venu de l’aile, rendant la situation encore plus dangereuse. Après une passe de Dimarco, un joueur s’est retrouvé en position idéale, mais son intervention imprécise lui a fait manquer l’occasion.

Cette rencontre a constitué la dernière occasion pour les deux équipes de corriger leurs lacunes avant les compétitions officielles. Les entraîneurs accordent une attention particulière à la récupération physique de certains joueurs clés de l’effectif.