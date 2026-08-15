« Luis Enrique est comme un père pour moi » : Ferran Torres explique pourquoi il a rejoint le PSG

Le prochain transfert retentissant du mercato estival européen a été officiellement annoncé. Le champion de France « PSG » et le club catalan du « FC Barcelone » ont officiellement confirmé le transfert de l’attaquant espagnol de 26 ans Ferran Torres.

Arrivé à Paris, l’attaquant a passé avec succès sa visite médicale, signé son contrat et participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Le prestigieux journal espagnol « Marca » a publié la première interview approfondie du joueur accordée aux médias officiels du club parisien.

« Luis Enrique est comme un père pour moi dans le football »

Pour l’attaquant de 26 ans, le rôle de l’entraîneur principal Luis Enrique a été déterminant dans le choix du club parisien :

« Je l’ai toujours dit avec fierté : dans le monde du football, Luis Enrique a été comme un père pour moi. Lorsque je jouais sous ses ordres avec l’équipe nationale espagnole, il m’a toujours témoigné une confiance sans limites. Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir à nouveau la possibilité de jouer sous ses ordres, dans un immense club. Enrique est l’un des meilleurs spécialistes au monde pour comprendre un joueur en profondeur, lui accorder une grande confiance et révéler tout son potentiel. »

« Le projet est immense, mon objectif est de remporter tous les trophées »

Ferran Torres a évoqué ses principales missions et ambitions dans son nouveau club, tout en remerciant la direction de l’équipe :

Remerciements à la direction : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre ce grand projet. Je remercie le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, le conseiller Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique pour la confiance qu’ils m’accordent »;

Objectifs principaux : « Je veux rendre les supporters parisiens heureux, marquer beaucoup de buts, délivrer des passes décisives et, surtout, remporter avec l’équipe les trophées majeurs de toutes les compétitions ».

La nouvelle saison devrait voir le duo formé par Luis Enrique et Ferran Torres guider l’attaque du PSG vers de nouvelles victoires.

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