Le match amical entre deux grands clubs européens se préparant pour la nouvelle saison — l’Italien Milan et l’Anglais «Manchester United» — s’est transformé en véritable festival de buts.

Au terme d’un match intense et disputé, les Rossoneri ont remporté une victoire renversante 4-2.

Un but dès la 2e minute et un duel équilibré

La rencontre a débuté de manière inattendue avec un but rapide des Red Devils :

But éclair : Dès la 2e minute, le défenseur de «Manchester United» Harry Maguire a ouvert le score en trompant le gardien adverse ;

L’égalisation : À la 37e minute, peu avant la pause, l’attaquant du Milan Samuel Chukwueze a égalisé, permettant aux deux équipes de rejoindre les vestiaires sur le score de 1-1.

Le tournant en seconde période : deux buts en trois minutes

La seconde période s’est déroulée sous le signe d’attaques encore plus intenses :

La réponse de Dorgu : À la 51e minute, Patrick Dorgu a redonné l’avantage aux Mancuniens (1-2) ;

La réaction du Milan : Sept minutes plus tard, à la 58e minute, le milieu de terrain Alfie Sisse a de nouveau égalisé ;

Les buts de la victoire : À la 68e minute, l’attaquant Gonçalo Ramos a permis aux Italiens de prendre l’avantage pour la première fois, puis, seulement trois minutes plus tard, à la 71e minute, Ruben Loftus-Cheek a inscrit le quatrième but de son équipe, scellant le score final.

Détails du match amical :

Milan (Italie) — «Manchester United» (Angleterre) — 4-2

Buts : Chukwueze (37e), Sisse (58e), Ramos (68e), Loftus-Cheek (71e) — Maguire (2e), Dorgu (51e).

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