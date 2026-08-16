L’Inter bat le Real Betis lors de son dernier match amical

Le club italien de l’Inter s’est imposé sur la plus petite des marges lors de son dernier match amical avant la saison 2026/2027 de Serie A. Au stade San Nicola de Bari, l’équipe a battu le club espagnol du Real Betis 1-0. Cette rencontre a constitué une étape importante pour l’entraîneur, qui a pu tester la condition physique de ses joueurs et tirer ses dernières conclusions avant le début du championnat. Goal.com rapporte que

Selon ixbt.com et des médias sportifs, les champions d’Italie en titre affronteront Monza lors de la 1re journée de Serie A, le 23 août à 18 h 30 au stade San Siro. Le match contre le Real Betis a montré le niveau de préparation de l’équipe, mais certains aspects du jeu devraient certainement préoccuper le staff technique.

Un but victorieux pour un débutant et l’activité des cadres

L’unique but de la rencontre a été inscrit par un joueur qui disputait ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, permettant ainsi au débutant de se mettre immédiatement en évidence. Au milieu de terrain, Hakan Çalhanoğlu a une nouvelle fois contrôlé le rythme du jeu et coordonné les mouvements de l’équipe. Durant la rencontre, il a conservé la maîtrise du ballon et s’est rapproché à deux reprises du but adverse avec des tirs lointains. Même si le milieu turc n’a pas encore retrouvé 100 % de sa forme physique, sa prestation s’est révélée nettement meilleure que lors de ses précédents duels face à la Juventus et à l’AC Milan.

Le milieu de terrain de l’Inter, toujours très actif, a de nouveau affiché son énergie caractéristique. Nicolò Barella s’est distingué dès le début du match par une passe parfaite à destination de son coéquipier et par ses courses incessantes sur le terrain. Même si certaines actions semblaient parfois un peu excessives en raison du caractère amical de la rencontre, sa condition physique et sa vitesse restent à un niveau élevé.

Des évolutions positives et des problèmes en attaque

Le travail des joueurs alignés en attaque n’a pas non plus échappé à l’attention des spécialistes. La quasi-totalité des offensives dangereuses de l’équipe a notamment été construite par un joueur évoluant aux côtés de l’avant-centre et exploitant efficacement les espaces libres. Même si l’absence de but commence à affecter quelque peu son moral, ce problème devrait être résolu à l’avenir.

Entré en seconde période, le défenseur expérimenté a complètement changé le visage de la rencontre. Son activité sur l’aile et ses centres dès sa première tentative ont rendu les attaques de l’équipe trois fois plus dangereuses. Il convient toutefois de noter que Carlos Augusto a connu un match plus difficile et a commis quelques erreurs en tentant de percer la défense adverse.