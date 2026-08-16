L’Inter bat le Real Betis lors de son dernier match amical

Le club italien de l’Inter s’est imposé sur le plus petit des scores face au Real Betis lors de son dernier match de préparation avant la nouvelle saison de Serie A. Disputée au stade San Nicola de Bari, la rencontre a constitué un test important pour les Nerazzurri avant le début du championnat 2026-2027. Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et des médias sportifs, l’unique but de la rencontre a été inscrit par une nouvelle recrue du club. Cette victoire a permis à l’entraîneur Cristian Chivu de tirer des conclusions positives sur la condition physique de son équipe, tout en mettant en évidence certains points à améliorer.

Des progrès sur le terrain et des leaders en vue

Hakan Çalhanoğlu a dicté le rythme du jeu, délivré de nombreuses passes précises et tenté deux frappes dangereuses de loin. Même s’il n’a pas encore retrouvé sa pleine condition physique, son niveau de jeu a nettement progressé par rapport aux rencontres face à la Juventus et à l’AC Milan.

Nicolò Barella a une nouvelle fois prouvé qu’il était le moteur de l’équipe grâce à son activité incessante. Sa passe parfaite pour Bonny en début de match et ses récupérations suivies de projections vers l’avant ont beaucoup apporté à l’équipe. S’il a parfois eu quelques gestes superflus, favorisés par l’ambiance d’un match amical, sa condition physique a satisfait les observateurs.

Les débutants et les comparaisons en attaque

La nouvelle recrue s’est illustrée pour ses débuts en inscrivant le but de la victoire. Aligné en attaque, Bonny a été l’un des joueurs les plus actifs de la rencontre, la plupart des offensives dangereuses étant initiées avec sa participation. Avec Pio Esposito, il s’est écarté sur les ailes et a bien exploité les espaces, mais son incapacité à marquer semble affecter quelque peu sa confiance.

Entré en seconde période, Federico Dimarco a considérablement renforcé le potentiel offensif de l’équipe. Il a réalisé ce que Carlos Augusto n’était pas parvenu à faire, en contrôlant le ballon devant la ligne défensive, en jouant à une touche et en exploitant intelligemment les espaces, bouleversant ainsi le visage de la rencontre.

Rappelons que l’Inter, championne d’Italie en titre, débutera sa campagne de Serie A le samedi 23 août à domicile contre Monza. Ce match amical a fourni au staff technique de précieuses informations pour tirer les dernières conclusions avant le coup d’envoi du championnat.