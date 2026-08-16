Inter bat le Real Betis lors de son dernier match de préparation

L’Inter italienne a battu le club espagnol du Real Betis sur le score minimal de 1-0 lors de son dernier match amical avant la nouvelle saison. Disputée au stade San Nicola de Bari, la rencontre a constitué une préparation importante pour les hommes de Cristian Chivu avant les matchs officiels. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com, le début de la nouvelle saison approche et l’Inter accueillera Monza à domicile lors de la première journée, le samedi 23 août. Avant cette rencontre importante, le staff technique a évalué la condition physique de l’équipe.

Stones marque dès ses débuts

La condition physique de la nouvelle recrue et des joueurs de retour après une blessure était au centre de l’attention. Entré en jeu après avoir débuté sur le banc, le défenseur anglais est devenu le héros de ses débuts.

L’unique but de la rencontre, décisif, a été inscrit à la 82e minute. Federico Dimarco a tiré un coup franc, Benjamin Pavard a dévié le ballon de la tête vers le but et le défenseur anglais l’a envoyé au fond des filets à bout portant.

Une domination sur le terrain

En première période, l’Inter a contrôlé le milieu de terrain et laissé une bonne impression. Après la pause, les Milanais ont totalement pris le dessus et créé de nombreuses situations dangereuses devant le but adverse.

Federico Dimarco et Bonny ont été les joueurs les plus actifs dans le jeu offensif de l’équipe. Toutefois, les gardiens Valles et Manu Gonzalez ont évité à plusieurs reprises des buts certains à leur équipe.

Les gardiens ont notamment repoussé les tirs dangereux de Barella, Dimarco et Bonny au cours de la rencontre. À la 89e minute, une attaque menée avec Sucic et Lautaro Martinez a également failli se conclure par un but.

Ainsi, l’Inter a terminé ses matchs de préparation par une victoire, offrant une note positive à ses supporters avant les nouvelles compétitions et montrant qu’elle était prête pour les matchs officiels.