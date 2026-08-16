Présentation du téléviseur TCL C10M True Wallpaper

TCL a présenté son tout nouveau produit phare. Selon ixbt.com, le nouveau téléviseur TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED associe un design ultrafin à des technologies d’image avancées. Cet appareil devrait constituer une nouveauté importante, non seulement pour les amateurs de home cinéma, mais aussi pour les utilisateurs sensibles à l’esthétique intérieure. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l’information.

L’un des aspects les plus remarquables du nouveau modèle est l’épaisseur de son boîtier. Celle-ci ne mesure que 3,99 centimètres. La face arrière de l’appareil est entièrement plate : une fois installé, le téléviseur se plaque presque parfaitement au mur et évoque un grand panneau artistique.

Qualité d’image et technologies modernes

Le téléviseur intègre des solutions de pointe pour porter la qualité d’image à un niveau supérieur. Il est notamment équipé de points quantiques ultrafins reposant sur la technologie SQD. Selon le fabricant, cet écran est capable de couvrir à 100 % l’espace colorimétrique BT.2020.

Le système d’éclairage de l’écran mérite une attention particulière. Le rétroéclairage est divisé en 2304 zones contrôlées indépendamment. Cela améliore considérablement la précision des parties claires et sombres, tout en réduisant les halos indésirables et les taches lumineuses autour des objets brillants.

Caractéristiques techniques et prix

L’appareil est doté d’un écran 4K moderne à taux de rafraîchissement élevé. Pour enrichir davantage l’image, TCL a intégré une puce dédiée à l’intelligence artificielle, qui ajuste en temps réel la luminosité et les couleurs en fonction de l’éclairage ambiant.

Le système audio a également été conçu avec soin. Il comprend un système audio Hi-Fi multicanal compatible avec la technologie Dolby Atmos. Côté technique, l’appareil dispose de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage.

Le nouveau téléviseur est commercialisé en plusieurs tailles. Selon ixbt.com, le prix de départ de la version 65 pouces est de 13 000 yuans. Le modèle intermédiaire de 75 pouces coûte 16 000 yuans, tandis que la plus grande déclinaison de 85 pouces est proposée à 20 000 yuans, soit près de 3 000 dollars américains.