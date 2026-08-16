Présentation du téléviseur TCL C10M True Wallpaper

·0·Technologie
Présentation du téléviseur TCL C10M True Wallpaper

TCL a présenté son tout nouveau produit phare. Selon ixbt.com, le nouveau téléviseur TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED associe un design ultrafin à des technologies d’image avancées. Cet appareil devrait constituer une nouveauté importante, non seulement pour les amateurs de home cinéma, mais aussi pour les utilisateurs sensibles à l’esthétique intérieure. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l’information.

L’un des aspects les plus remarquables du nouveau modèle est l’épaisseur de son boîtier. Celle-ci ne mesure que 3,99 centimètres. La face arrière de l’appareil est entièrement plate : une fois installé, le téléviseur se plaque presque parfaitement au mur et évoque un grand panneau artistique.

Qualité d’image et technologies modernes

Le téléviseur intègre des solutions de pointe pour porter la qualité d’image à un niveau supérieur. Il est notamment équipé de points quantiques ultrafins reposant sur la technologie SQD. Selon le fabricant, cet écran est capable de couvrir à 100 % l’espace colorimétrique BT.2020.

Le système d’éclairage de l’écran mérite une attention particulière. Le rétroéclairage est divisé en 2304 zones contrôlées indépendamment. Cela améliore considérablement la précision des parties claires et sombres, tout en réduisant les halos indésirables et les taches lumineuses autour des objets brillants.

Caractéristiques techniques et prix

L’appareil est doté d’un écran 4K moderne à taux de rafraîchissement élevé. Pour enrichir davantage l’image, TCL a intégré une puce dédiée à l’intelligence artificielle, qui ajuste en temps réel la luminosité et les couleurs en fonction de l’éclairage ambiant.

Le système audio a également été conçu avec soin. Il comprend un système audio Hi-Fi multicanal compatible avec la technologie Dolby Atmos. Côté technique, l’appareil dispose de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage.

Le nouveau téléviseur est commercialisé en plusieurs tailles. Selon ixbt.com, le prix de départ de la version 65 pouces est de 13 000 yuans. Le modèle intermédiaire de 75 pouces coûte 16 000 yuans, tandis que la plus grande déclinaison de 85 pouces est proposée à 20 000 yuans, soit près de 3 000 dollars américains.

TCLTéléviseurMini LEDTechnologieGadget
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Asus satisfait de la demande initiale pour les ordinateurs portables Nvidia RTX SparkAsus satisfait de la demande initiale pour les ordinateurs portables Nvidia RTX SparkHier, 20:55Le processeur Tensor G6 des smartphones Google Pixel 11 n'est pas en 2 nm comme prévuLe processeur Tensor G6 des smartphones Google Pixel 11 n'est pas en 2 nm comme prévuHier, 18:26Le marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-UnisLe marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-UnisHier, 16:29Les essais de capture du vaisseau spatial Starship avec la tour Mechazilla vont commencerLes essais de capture du vaisseau spatial Starship avec la tour Mechazilla vont commencerHier, 15:22Les ventes du premier iPhone pliable pourraient commencer sur un seul marchéLes ventes du premier iPhone pliable pourraient commencer sur un seul marchéHier, 14:54Apple alerte les utilisateurs d’iPhone et de Mac concernant de dangereuses cyberattaquesApple alerte les utilisateurs d’iPhone et de Mac concernant de dangereuses cyberattaquesHier, 14:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants