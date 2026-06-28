Coupe du Monde 2026 : L'IA donne un pronostic inattendu pour l'Ouzbékistan

·8·Sport
Coupe du Monde 2026 : L'IA donne un pronostic inattendu pour l'Ouzbékistan

La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 entre dans sa phase la plus décisive et excitante. Avant le match crucial entre notre équipe nationale et la RD Congo, le célèbre superordinateur d'Opta a publié ses analyses.

L'intelligence artificielle a modélisé précisément 25 000 simulations de match pour calculer les résultats potentiels. Le verdict froid de l'ordinateur est-il sévère pour nos représentants ?

Que disent les chiffres ? Qui est le favori ?

Selon les analyses numériques, l'IA a cette fois-ci penché l'avantage vers les représentants africains. Les calculs d'Opta sont les suivants :

  • Probabilité de victoire de la RD Congo : 48,9 %

  • Probabilité de victoire de l'Ouzbékistan : 26,8 %

  • Probabilité d'un match nul : 24,3 %

Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur a évalué les chances de l'adversaire à presque deux fois celles de nos joueurs. Cependant, ce n'est que des mathématiques et des prédictions, le vrai football se joue sur le terrain !

Situation du groupe : Pas de retour possible !

Pour nos représentants, même un match nul n'est pas un résultat satisfaisant. La situation après deux journées nous oblige à jouer pour la victoire :

État actuel : L'équipe nationale de la RD Congo occupe la 3e place du groupe avec un point. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, quant à elle, occupe la 4e place sans aucun point après deux matchs. Pour garder l'espoir d'atteindre la phase suivante, nous devons mener un véritable combat sur le terrain !

Quand commence le match ?

Ce duel brûlant et crucial débutera à 04h30, heure de Tachkent. Notre équipe nationale pourra-t-elle briser ce pronostic froid de l'IA et offrir une victoire historique aux supporters ?

D'après vous, quel sera le score final ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez l'article avec vos proches !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester City paie 25 millions d'euros pour un ailé de 19 ansManchester City paie 25 millions d'euros pour un ailé de 19 ansAujourd'hui, 00:17Le superordinateur a prédit le vainqueur de ce match : Portugal ou Colombie ?Le superordinateur a prédit le vainqueur de ce match : Portugal ou Colombie ?Aujourd'hui, 00:07Tarxanov analyse la participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du MondeTarxanov analyse la participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du MondeAujourd'hui, 00:01Fabio Cannavaro : « La RD Congo est l'adversaire le plus abordable pour nous »Fabio Cannavaro : « La RD Congo est l'adversaire le plus abordable pour nous »Hier, 23:08Araujo n'a pas joué une seule minute lors de deux Coupes du Monde consécutives...Araujo n'a pas joué une seule minute lors de deux Coupes du Monde consécutives...Hier, 21:30Ivan Perishich s'exprime avant le match couperet contre le GhanaIvan Perishich s'exprime avant le match couperet contre le GhanaHier, 20:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev