Le gilet spécial AstroRad contre les radiations a été testé

·1·Technologie
Le gilet spécial AstroRad contre les radiations a été testé

Pour les vols spatiaux habités de longue durée au-delà de la magnétosphère terrestre, les rayonnements ionisants constituent l’un des principaux dangers. Les événements solaires protoniques peuvent notamment augmenter brutalement et de manière imprévisible la dose de radiation reçue par les astronautes. ixbt.com Selon ixbt.com, un groupe international de scientifiques a évalué pour la première fois l’efficacité d’un dispositif portable de protection contre les radiations destiné aux vols spatiaux lointains : le gilet AstroRad. Cette information est rapportée par Ixbt.com.

Développé par les entreprises StemRad et Lockheed Martin, ce gilet vise à protéger les organes humains les plus sensibles aux radiations, plutôt qu’à recouvrir toute la coque du vaisseau spatial de matériaux lourds. Sa structure est principalement constituée de polyéthylène haute densité contenant de l’hydrogène. Pour assurer la flexibilité du matériau, les spécialistes l’ont divisé en segments hexagonaux de différentes tailles. La version testée pesait environ 26 kilogrammes.

Essais spatiaux et modélisation mathématique

Ce dispositif de protection a été testé lors de la mission inhabitée Artemis I réalisée en 2022. Deux « fantômes » anthropomorphes, Helga et Zohar, simulant des tissus humains, avaient été installés dans la cabine du vaisseau Orion. L’un portait le gilet AstroRad, tandis que l’autre était laissé sans protection. Aucun événement solaire intense n’ayant été observé pendant le vol, les scientifiques se sont appuyés sur les données recueillies lors du passage du vaisseau à travers les ceintures de radiation de Van Allen pour créer un modèle spécifique de rayonnement à l’aide de la méthode de Monte-Carlo.

Selon les calculs obtenus, dans le scénario d’une forte tempête solaire survenue en août 1972, AstroRad a permis de réduire la dose de radiation effective jusqu’à 60 % (de 222,3 mZv à 87,5 mZv). Toutefois, lors d’un événement solaire d’octobre 1989, caractérisé par un spectre énergétique plus intense, le niveau de protection a atteint 38,5 %, car les particules de haute énergie pénètrent plus profondément dans le matériau. Malgré cela, le gilet a contribué à maintenir l’exposition sous les limites de sécurité fixées par la NASA.

Avantages pratiques et perspectives

L’effet du gilet s’est clairement manifesté au niveau de certains organes du corps humain. Dans le scénario de 1972, la dose de radiation a diminué de 75 % au niveau du thorax, de 66 % au niveau de l’estomac, de 65 % au niveau du côlon et de 61 % au niveau des poumons. En revanche, le cerveau n’a pratiquement pas bénéficié de cette protection : la réduction n’a été que de 3 %. Cela correspond parfaitement au concept du gilet, qui cible en priorité les organes vitaux les plus vulnérables aux radiations.

AstroRad n’est pas conçu pour lutter contre les rayonnements cosmiques galactiques permanents et est considéré uniquement comme une mesure d’urgence à utiliser pendant les heures dangereuses d’une tempête solaire. Contrairement aux abris spéciaux contre les radiations installés à bord des vaisseaux spatiaux, ce gilet permet aux astronautes de se déplacer dans les zones opérationnelles du vaisseau et de poursuivre leurs tâches. Les ingénieurs ont actuellement réussi à réduire la masse du gilet à 16 kilogrammes et travaillent à l’alléger davantage.

EspaceRadiationsTechnologieScienceActualités
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Présentation du téléviseur TCL C10M True WallpaperPrésentation du téléviseur TCL C10M True WallpaperAujourd'hui, 01:20Asus satisfait de la demande initiale pour les ordinateurs portables Nvidia RTX SparkAsus satisfait de la demande initiale pour les ordinateurs portables Nvidia RTX SparkHier, 20:55Le processeur Tensor G6 des smartphones Google Pixel 11 n'est pas en 2 nm comme prévuLe processeur Tensor G6 des smartphones Google Pixel 11 n'est pas en 2 nm comme prévuHier, 18:26Le marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-UnisLe marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-UnisHier, 16:29Les essais de capture du vaisseau spatial Starship avec la tour Mechazilla vont commencerLes essais de capture du vaisseau spatial Starship avec la tour Mechazilla vont commencerHier, 15:22Les ventes du premier iPhone pliable pourraient commencer sur un seul marchéLes ventes du premier iPhone pliable pourraient commencer sur un seul marchéHier, 14:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D