CDM 2026 : Compositions officielles pour Colombie — Portugal

L'un des matchs centraux de la 3ème journée de la Coupe du Monde — l'affrontement entre les équipes nationales de Colombie et du Portugal — est sur le point de commencer. Pour ce choc crucial et passionnant, les sélectionneurs des deux équipes ont annoncé leurs compositions de départ.

Le match débutera à 04h30, heure de Tachkent.

Compositions des équipes

Vous trouverez dans le tableau suivant la liste des joueurs qui débuteront la rencontre :

Colombie Portugal Vargas Costa Lukumi Cancelo Arias Veiga Puerta Dias Sanches Mendes Machado João Neves Lerma Vitinha Rodriguez Bruno Fernandes Arias Felix Dias Neto Cordoba Ronaldo

Détails du match :

Tournoi : CDM 2026, Phase de groupes, 3ème journée

Match : Colombie — Portugal

Heure de début : 04h30, heure de Tachkent

Les deux équipes alignent des stars du football mondial, promettant aux supporters un match intense et offensif. Partagez cette nouvelle avec vos proches passionnés de football.