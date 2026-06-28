CDM 2026 : Compositions officielles pour Colombie — Portugal

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CDM 2026 : Compositions officielles pour Colombie — Portugal

L'un des matchs centraux de la 3ème journée de la Coupe du Monde — l'affrontement entre les équipes nationales de Colombie et du Portugal — est sur le point de commencer. Pour ce choc crucial et passionnant, les sélectionneurs des deux équipes ont annoncé leurs compositions de départ.

Le match débutera à 04h30, heure de Tachkent.

Compositions des équipes

Vous trouverez dans le tableau suivant la liste des joueurs qui débuteront la rencontre :

Colombie

Portugal

Vargas

Costa

Lukumi

Cancelo

Arias

Veiga

Puerta

Dias

Sanches

Mendes

Machado

João Neves

Lerma

Vitinha

Rodriguez

Bruno Fernandes

Arias

Felix

Dias

Neto

Cordoba

Ronaldo

Détails du match :

  • Tournoi : CDM 2026, Phase de groupes, 3ème journée

  • Match : Colombie — Portugal

  • Heure de début : 04h30, heure de Tachkent

Les deux équipes alignent des stars du football mondial, promettant aux supporters un match intense et offensif. Partagez cette nouvelle avec vos proches passionnés de football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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