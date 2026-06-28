CDM 2026 : Compositions officielles pour Colombie — Portugal
L'un des matchs centraux de la 3ème journée de la Coupe du Monde — l'affrontement entre les équipes nationales de Colombie et du Portugal — est sur le point de commencer. Pour ce choc crucial et passionnant, les sélectionneurs des deux équipes ont annoncé leurs compositions de départ.
Le match débutera à 04h30, heure de Tachkent.
Compositions des équipes
Vous trouverez dans le tableau suivant la liste des joueurs qui débuteront la rencontre :
Colombie
Portugal
Vargas
Costa
Lukumi
Cancelo
Arias
Veiga
Puerta
Dias
Sanches
Mendes
Machado
João Neves
Lerma
Vitinha
Rodriguez
Bruno Fernandes
Arias
Felix
Dias
Neto
Cordoba
Ronaldo
Détails du match :
Tournoi : CDM 2026, Phase de groupes, 3ème journée
Match : Colombie — Portugal
Heure de début : 04h30, heure de Tachkent
Les deux équipes alignent des stars du football mondial, promettant aux supporters un match intense et offensif. Partagez cette nouvelle avec vos proches passionnés de football.
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