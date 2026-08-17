Le prix de remplacement de l’écran du Galaxy Z Fold8 Ultra dévoilé

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Le prix de remplacement de l’écran du Galaxy Z Fold8 Ultra dévoilé

Samsung a publié les tarifs officiels des réparations hors garantie et du remplacement des pièces détachées pour ses tout derniers smartphones pliables. Selon Ixbt.com, le modèle Galaxy Z Fold8 Ultra affiche le coût de réparation le plus élevé parmi les nouveaux appareils : le remplacement de son écran interne flexible coûte exactement 640 dollars américains. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations officielles publiées, les tarifs d’entretien des gadgets pliables de nouvelle génération pourraient représenter une dépense importante pour les utilisateurs. Ainsi, le module d’écran interne du Galaxy Z Fold8 de base est évalué à 580 dollars, tandis que le remplacement de l’écran interne du smartphone à clapet Galaxy Z Flip8 coûte non pas 640 dollars, mais 360 dollars. Ces tarifs concernent les dommages accidentels survenus après l’expiration de la garantie ou non couverts par ses conditions.

Écrans externes et différences avec la génération précédente

La réparation des écrans externes des appareils coûte nettement moins cher que celle de la partie interne flexible. Le remplacement de l’écran externe coûte notamment 150 dollars pour le Galaxy Z Fold8 Ultra, 140 dollars pour le Galaxy Z Fold8 et 130 dollars pour le Galaxy Z Flip8. Malgré cela, on constate une hausse sensible du prix des écrans internes par rapport aux appareils de la génération précédente.

À titre d’exemple, le remplacement de l’écran interne du Galaxy Z Fold7, modèle de la génération précédente, était évalué à 450 dollars. Samsung explique cette évolution par une modification de la classification des procédures de réparation sur les appareils de nouvelle génération. Il est donc précisé qu’une comparaison directe des tarifs des anciens et des nouveaux modèles peut parfois être inexacte.

Le principal point faible des smartphones pliables

Cette nouvelle politique tarifaire a une nouvelle fois mis en évidence le principal défaut des gadgets pliables. Bien que les fabricants renforcent chaque année la solidité de ces appareils, l’écran flexible reste l’un des composants les plus complexes et les plus coûteux des technologies modernes.

Si la casse de l’écran d’un smartphone classique est désagréable pour tout utilisateur, l’endommagement de l’écran interne du Galaxy Z Fold8 Ultra peut coûter très cher à son propriétaire. Pour prévenir de tels risques financiers, Samsung propose aux utilisateurs le programme d’assurance Care+. Ses conditions peuvent varier selon le pays et le modèle concerné, mais il peut contribuer à réduire considérablement les frais de réparation en cas de dommages accidentels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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