Mikel Arteta se moque de la nouvelle règle de la Premier League anglaise

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a vivement critiqué la nouvelle décision de la Premier League anglaise interdisant l’utilisation de serviettes pour sécher le ballon lors des touches. Selon IXBT.com et Goal.com, le technicien espagnol a fait part de ses inquiétudes, estimant que cette restriction porterait atteinte à l’une des armes offensives les plus efficaces de son équipe. Sur le ton de la plaisanterie, il a ajouté que les joueurs devraient peut-être entrer sur le terrain avec des couvre-chefs. À ce sujet, Goal.com rapporte .

La saison dernière, Arsenal avait largement tiré profit des qualités de Ben White et Declan Rice sur les longues touches. Toutefois, la direction de la ligue a strictement interdit de sécher le ballon avec une serviette avant les phases arrêtées, afin de lutter contre les pertes de temps et d’allonger le temps de jeu effectif. Auparavant, cette question était réglée par accord entre les deux équipes, mais cette possibilité est désormais totalement supprimée.

Nouvelles règles et mesures contre les pertes de temps

L’interdiction des serviettes est entrée en vigueur après plusieurs situations controversées la saison dernière. Riccardo Calafiori avait notamment tenté d’utiliser une serviette près du but de Newcastle United, mais l’arbitre Jarred Gillett l’en avait empêché en l’absence d’accord entre les deux équipes. Désormais, les joueurs ne peuvent plus sécher soigneusement le ballon avant d’adresser des centres dangereux dans la surface de réparation.

Outre les touches, la Premier League met en place plusieurs mesures supplémentaires pour accélérer le rythme des matches. Elles comprennent des chronomètres pour les dégagements aux six mètres et les touches, ainsi qu’un contrôle plus strict des fenêtres de remplacement. Les règles relatives aux soins médicaux sont également renforcées afin de prévenir les interruptions tactiques et les pertes de temps.

L’adaptation des équipes aux nouvelles règles

Selon les nouvelles règles, les joueurs de champ blessés doivent rester au moins une minute en dehors du terrain après avoir reçu des soins. Si un gardien a besoin d’une assistance médicale, l’un des joueurs de champ de son équipe doit également quitter le terrain pendant une minute. Rappelons qu’Arsenal avait déjà été critiqué lors du match contre Brighton, le gardien David Raya étant accusé d’avoir fait perdre du temps.

Malgré cela, Mikel Arteta se dit convaincu que son équipe saura rapidement s’adapter à ces changements. Selon lui, le club a discuté de tous les points avec la Premier League et les arbitres. Il faudra attendre le début de la saison pour voir comment les nouvelles règles seront appliquées et à quels ajustements les équipes devront procéder.