Le smartphone Samsung Galaxy S26 a explosé dans une poche et blessé son propriétaire

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Le smartphone Samsung Galaxy S26 a explosé dans une poche et blessé son propriétaire

La sécurité des smartphones est une nouvelle fois au cœur de discussions sérieuses. Selon ixbt.com, l’un des appareils Samsung Galaxy S26 haut de gamme a soudainement pris feu dans la poche de son propriétaire. Le jeune homme a subi de graves brûlures sur différentes parties du corps et a été hospitalisé. C’est ce que rapporte Ixbt.com.

L’incident s’est produit dans la poche du pantalon de la victime. Selon les témoins et la victime, le gadget a d’abord fortement chauffé avant de s’enflammer brusquement. En tentant de retirer rapidement le téléphone en feu de sa poche, le jeune homme s’est également brûlé les mains.

Détails et conséquences de l’incident

Les flammes se sont rapidement propagées aux vêtements, causant de graves blessures au bas du corps de l’homme. La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a reçu des soins médicaux spécialisés. Les médecins tentent de stabiliser son état.

Il s’est avéré que cet appareil mobile avait été acheté seulement un mois auparavant. Il provenait du magasin local DG.com, situé dans le centre commercial Grand Venice Mall. Selon la victime, le gadget fonctionnait normalement et sans aucun problème avant cette tragédie.

Causes possibles

Bien que le modèle exact de l’appareil n’ait pas été entièrement révélé, les photos prises sur les lieux laissent penser qu’il s’agit d’un appareil de la série Galaxy S26. Les images diffusées montrent clairement que le boîtier a été complètement détruit et que la batterie a entièrement disparu.

Selon les premières analyses et la nature des dommages, une défaillance de la batterie serait la principale cause de l’incident. Des examens supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’origine de cette panne et établir s’il existe un défaut de fabrication.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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