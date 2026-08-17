Le transfert de Rodri profitera largement à l’Atlético et à Villarreal

Le club espagnol de Barcelone est proche de recruter Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Cette arrivée devrait réjouir non seulement les supporters catalans, mais aussi deux autres représentants de La Liga qui devraient réaliser une importante opération financière. Selon Mundo Deportivo, ce transfert retentissant permettra à l’Atlético de Madrid et à Villarreal de percevoir des revenus inattendus de plusieurs millions d’euros grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. Goal.com rapporte cette information.

Les négociations entre les parties sont actuellement entrées dans leur phase finale. Le montant total de l’accord comprendrait un paiement garanti initial de 65 millions d’euros, ainsi que 10 millions d’euros de bonus. Le milieu de terrain expérimenté de 30 ans devrait rejoindre la capitale catalane l’été prochain, où l’entraîneur Hansi Flick commencera à le préparer pour ses plans principaux et les grands rendez-vous de la Ligue des champions.

Des millions issus des règles de la FIFA

Selon les règles de la FIFA, lors d’un transfert international, 5 % du montant total doivent être répartis entre tous les clubs formateurs ayant participé au développement du joueur entre ses 12 et ses 23 ans. Grâce à cette règle, il est déjà certain que les anciens clubs de Rodri recevront leur part de ce transfert majeur.

Selon les informations disponibles, le joueur a passé sept ans à l’académie de l’Atlético de Madrid avant ses 17 ans. Le club de la capitale est assuré de percevoir au moins 1,6 million d’euros sur le seul paiement initial. Si toutes les clauses supplémentaires du contrat sont activées, ce montant pourrait atteindre 2 millions d’euros. En revanche, le Rayo Majadahonda, premier club formateur du joueur, ne bénéficiera pas de ces versements, puisque Rodri l’a quitté à l’âge de 11 ans.

Villarreal recevra également une somme importante

Villarreal fait également partie des clubs qui bénéficieront largement des indemnités de solidarité de la FIFA. Le milieu de terrain a passé cinq ans chez le « Sous-marin jaune », dont deux saisons avec les équipes de jeunes et trois saisons en équipe première.

C’est depuis Villarreal que Rodri a rejoint l’Atlético de Madrid en 2018, avant de signer un an plus tard un transfert très lucratif à Manchester City. Le prochain transfert majeur de l’international espagnol devrait donc apporter un soutien financier considérable aux clubs où il a effectué ses premiers pas professionnels.

Tous les derniers détails du transfert sont actuellement réglés et le FC Barcelone devrait annoncer officiellement cette arrivée dans les prochains jours. L’arrivée de ce joueur expérimenté devrait encore renforcer la compétitivité de l’équipe dans le championnat national.