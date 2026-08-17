« D’abord, prions » : la vidéo d’une femme qui a élevé 20 chiots a stupéfié les internautes !

Une nouvelle vidéo insolite montrant l’éducation, la discipline et l’amour infini portés aux animaux a conquis le cœur de millions de spectateurs sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Furmomkhai a publié une vidéo montrant sa façon de nourrir une vingtaine de chiots de petite race qu’elle élève chez elle.

On y voit la maîtresse de maison apporter un grand récipient rempli de nourriture, tandis qu’aucun des 20 chiots ne se précipite sur le repas : tous attendent sagement les instructions de leur maman.

« Votre maman va servir la nourriture, puis vous pourrez manger, d’accord ? »

La femme considère chaque chiot comme son propre enfant et leur parle avec une grande douceur et beaucoup d’affection :

« Hé, mes petits ! Que personne ne touche encore. Je vais chercher vos gamelles. Attendez votre maman avant de manger. Que personne n’y touche. Allez, venez par ici. Asseyez-vous d’abord ici. Votre maman va d’abord servir la nourriture, puis vous pourrez manger, d’accord ? Oh, les petits de maman sont vraiment très intelligents. Lav, arrête. Oui, c’est très bien. Ils ne touchent vraiment pas à la nourriture, car ils savent attendre. Ils savent tous très bien écouter leur maman, parce que je les ai dressés ainsi. Oui, pour qu’ils soient de bons élèves ».

« Avant de manger, nous prions » : discipline et gratitude

Les chiots restent sagement assis au même endroit jusqu’à ce que la nourriture soit répartie dans des gamelles métalliques individuelles. Ensuite, comme le veut la tradition, ils récitent une prière de gratitude avant de manger :

« Mes petits, vous ne mangez pas encore, d’accord ? Votre maman va d’abord remplir vos gamelles. Ensuite, nous prierons avant de manger. Ainsi, tout le monde verra à quel point vous êtes obéissants et que vous écoutez votre maman, n’est-ce pas ? Ils ont tous appris, car ici, je leur enseigne à écouter leur maman. Oh, ces petits sont vraiment très intelligents. Ils font ce qu’ils voient. C’est pourquoi ils sont tous devenus très bien élevés, n’est-ce pas, mes petits ? Vous allez manger maintenant. Attendez un peu que votre maman serve la nourriture. J’ajouterai aussi ceci, pour que vous restiez tous en bonne santé. Que personne ne prenne encore. Vous voyez, aucun ne touche à la nourriture, car ils sont très bien élevés. On leur a appris à attendre leur maman avant de manger. Allez, maintenant, prions avant de manger. On dit que l’un d’entre eux va commencer la prière. Alors, regardez tous votre maman, nous allons prier. Mon Dieu, merci infiniment pour les bienfaits que tu as accordés à ces petits. Merci de ne jamais nous abandonner. Merci de garder chaque jour ces petits en bonne santé. Merci aussi pour les capacités que tu leur as données. Et, bien sûr, merci de nous guider chaque jour. Ne nous égare pas et bénis encore davantage ces petits. Au nom de Jésus, amen ».

Manger sans se disputer ni se précipiter

Une fois la prière terminée, la maîtresse de maison autorise officiellement les chiots à manger :

« Alors, mes petits, vous pouvez maintenant manger. Allez, par ici. Votre maman va en donner un à chacun. Bravo ! Ne vous disputez pas entre vous. Très bien, mes petits. Alors, qu’est-ce que c’est ? ».

Cette vidéo a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les utilisateurs des réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui reconnaissent que le comportement si poli et obéissant des animaux est le fruit d’un amour sincère et d’une éducation patiente.

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