L’un des drames de transfert les plus retentissants de ces dernières années dans le football espagnol a été révélé. Selon les informations détaillées publiées par Marca, le milieu de Manchester City, Rodri, pourrait finalement poursuivre sa carrière à Barcelone, malgré son rêve d’enfance de porter le maillot du Real Madrid. Cette évolution a suscité un vif intérêt dans le monde du football européen, car le choix du joueur s’est révélé largement dépendre des décisions des directions des clubs. Goal.com en fait état .

Le rêve d’enfance et le tournant de 2019

Selon Marca, lorsque Rodri évoluait à l’Atlético de Madrid, il a attendu pendant des années une offre du Real Madrid. Mais le destin en a décidé autrement. En 2019, il a dû quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre Manchester City, car le club merengue s’appuyait alors sur un trio de milieux de terrain très solide composé de Toni Kroos, Luka Modrić et Casemiro. Le joueur a finalement décidé d’activer sa clause libératoire et de rejoindre l’équipe de Pep Guardiola.

Ce transfert sous les ordres de Guardiola est devenu un tournant majeur dans la carrière du milieu espagnol. En Angleterre, il est devenu une star de niveau mondial et le cerveau de l’équipe. Malgré cela, son rêve d’enfance — jouer pour le club merengue — ne s’était jamais éteint.

Les hésitations de la direction du Real Madrid et les débats à Valdebebas

Lors de la dernière période estivale des transferts, les supporters du Real Madrid souhaitaient ardemment voir Rodri rejoindre leur équipe. Toutefois, selon Marca, la direction du club n’était pas totalement convaincue par son transfert. La situation n’a évolué qu’après l’excellente performance du milieu de terrain lors de la Coupe du monde. Son entrée dans la dernière année de son contrat et le départ de Pep Guardiola de Manchester City ont transformé ce transfert en possibilité concrète.

Pourtant, les démarches ont commencé très tard et l’indécision était manifeste. Selon des sources à Valdebebas, l’opinion dominante parmi les dirigeants était la suivante : « Rodri ralentit trop le jeu et ce n’est pas ce que nous recherchons. » La direction souhaitait un milieu de terrain plus dynamique et physiquement plus puissant.

Les records et le choix final

Ironie du sort, cette décision controversée a été prise au moment où Rodri affichait des statistiques remarquables à la Coupe du monde, avec plus de passes réussies que n’importe quel autre joueur dans l’histoire du tournoi et un taux de précision de 93 %. Selon les spécialistes, renoncer à un joueur de ce niveau ou hésiter à son sujet est devenu une véritable énigme de la politique de recrutement du Real Madrid.

Au final, l’indécision du club merengue et ses exigences particulières ont offert une occasion idéale à Barcelone. Le club catalan a su profiter de la situation pour attirer ce joueur expérimenté dans ses rangs. Ce transfert devrait également avoir un impact important sur l’équilibre des forces en Liga.