Milan veut renforcer son effectif en fin de mercato

L’AC Milan est entré dans la phase décisive du mercato. Selon Tuttosport, le propriétaire du club, Gerry Cardinale, et l’entraîneur Ruben Amorim tiendront prochainement une nouvelle réunion importante pour discuter des derniers accords à conclure avant le 31 août, date de clôture du mercato estival. À ce sujet, Goal.com rapporte ce fait.

Lors des négociations qui se sont tenues la semaine dernière, le technicien portugais a présenté à la direction la liste des joueurs qui ne figurent pas dans ses plans. Tomori, Odogu, Fofana et Nkunku en font partie. Amorim a également exigé l’arrivée de cinq ou six nouveaux joueurs supplémentaires afin de rendre l’équipe plus compétitive.

Les postes prioritaires et les principales cibles

Même s’il sera difficile de réaliser tous les transferts demandés par l’entraîneur, la direction du club prévoit d’être active dans les derniers jours du mercato et de répondre aux exigences du technicien. Milan travaille notamment sérieusement au renforcement de son attaque et de sa défense.

L’équipe a impérativement besoin d’un défenseur central à l’aise avec le ballon, d’un latéral capable de rentrer dans l’axe pour délivrer des passes décisives, ainsi que d’un milieu offensif évoluant derrière l’attaquant. Le recrutement d’un milieu offensif constitue la priorité du club.

Les négociations et la concurrence sur le marché des transferts

Après que Karelaš a choisi le Borussia Dortmund, initialement ciblé par le club pour ce poste, la principale cible des Milanais est devenue Nwaneri, qui évolue à Arsenal. Il n’a même pas été retenu sur le banc lors du Community Shield remporté par Arsenal face à Manchester City.

Milan avait initialement envoyé une offre de prêt avec option d’achat fixée à 40 millions d’euros, mais celle-ci a été rejetée. Une nouvelle tentative est néanmoins attendue, sur la base de conditions différentes qui pourraient satisfaire les Gunners. En défense, le jeune Portugais de 21 ans Tiago Gabriel, qui joue à Lecce, fait également l’objet d’un suivi attentif.

Lecce réclame entre 25 et 30 millions d’euros pour son joueur, une somme jugée quelque peu élevée pour Milan. Le club tente donc d’inclure le milieu de terrain Bondo ou le défenseur Terracciano dans l’opération afin de faire baisser le prix. Toutefois, des clubs anglais sont également très actifs dans la course pour ce joueur.