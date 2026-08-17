Real Madrid s’intéresse au transfert de Martin Zubimendi

Lors des dernières semaines du mercato estival, Arsenal, le club londonien, subit une forte pression pour conserver son effectif. Le Real Madrid s’intéresse au milieu de terrain de l’équipe d’Espagne Martin Zubimendi et se prépare à mettre la détermination des Gunners à l’épreuve. Selon TEAMtalk, José Mourinho, entraîneur expérimenté, souhaite recruter ce joueur de 27 ans pour renforcer l’entrejeu et a personnellement approuvé ce transfert. Cette information a été publiée par Goal.com, qui le confirme.

Les premiers contacts entre les parties au sujet de ce transfert retentissant auraient déjà eu lieu. Les représentants de Zubimendi auraient fait savoir que le joueur était très intéressé par la possibilité de rentrer dans son pays et de rejoindre le club madrilène. Même si Arsenal ne prévoit pas activement de vendre son leader, la direction du club serait prête à examiner sérieusement une offre appropriée.

La concurrence au milieu d’Arsenal et la position de Mikel Arteta

Selon The Sun, l’entraîneur Mikel Arteta souhaite fermement conserver Martin Zubimendi et seule une offre colossale, impossible à refuser, pourrait changer la situation. Si le joueur exigeait avec insistance de rejoindre Madrid, Arteta devrait prendre une décision difficile dans les derniers jours du mercato. La saison dernière, le milieu espagnol a joué un rôle important dans la campagne victorieuse d’Arsenal en Premier League.

Toutefois, l’arrivée de Bruno Guimarães en provenance de Newcastle United pour 75 millions de livres sterling a quelque peu menacé la place de Zubimendi dans le onze de départ. La concurrence est actuellement très forte dans l’entrejeu de l’équipe, entre Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino et Bruno Guimarães. Malgré cela, se séparer de ce champion du monde expérimenté, arrivé il y a une saison, pourrait représenter un risque majeur pour le club.

L’importance du transfert et l’évolution des plans madrilènes

L’intérêt du Real Madrid s’est principalement intensifié après l’échec du transfert de Rodri. José Mourinho estime avoir besoin d’un joueur plus fiable pour assurer la domination de l’équipe au cœur du jeu. Si Eduardo Camavinga venait à quitter le stade Santiago-Bernabéu, Martin Zubimendi devrait devenir une figure décisive dans les plans du club madrilène. Avec le temps restant avant la fermeture du mercato, ces négociations s’annoncent comme l’un des principaux événements du football européen.