Starlink offre Internet gratuitement aux victimes du séisme en Indonésie

·3·Technologie
Starlink offre Internet gratuitement aux victimes du séisme en Indonésie

Après le séisme dévastateur survenu en Indonésie, Starlink a annoncé qu’il fournirait gratuitement un accès Internet par satellite aux habitants des zones touchées jusqu’au 16 septembre. Alors qu’il est essentiel de rétablir les communications et l’échange d’informations dans les régions frappées par la catastrophe naturelle, cette initiative permet à des milliers de personnes de rester en contact avec leurs proches et de recevoir rapidement des informations pendant cette période difficile. Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, cette initiative sociale ne nécessite aucune démarche supplémentaire de la part des clients actuels. Le système automatisé de l’entreprise créditera automatiquement leurs comptes du montant correspondant. Les utilisateurs pourront ainsi continuer à profiter du service Internet sans avoir à se soucier d’un quelconque paiement.

Les clients ayant résilié leur abonnement ne seront pas non plus privés de cette possibilité. Un crédit spécial leur sera également accordé, leur permettant de réactiver le service sans frais supplémentaires jusqu’à la date indiquée, soit le 16 septembre.

Nouveaux utilisateurs et remplacement des équipements

Les nouveaux utilisateurs présents dans la zone sinistrée pourront également se connecter au réseau Starlink et bénéficier d’un accès totalement gratuit jusqu’à la date fixée. Ils devront d’abord acheter l’équipement nécessaire, puis contacter le service d’assistance de l’entreprise afin d’activer la période préférentielle.

SpaceX n’a pas oublié les utilisateurs dont les équipements Starlink ont été endommagés ou sont tombés en panne pendant le séisme. L’entreprise a annoncé qu’elle remplacerait gratuitement tous les équipements défectueux par des neufs si leurs propriétaires contactaient le service d’assistance après avoir subi des dommages causés par la catastrophe naturelle.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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