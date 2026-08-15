Manchester City confronté à de nouveaux problèmes pour remplacer Rodri

Le club anglais de Manchester City rencontre des difficultés inattendues dans sa recherche de candidats capables de combler le vide que pourrait soudainement laisser le milieu de terrain Rodri. Selon les informations disponibles, l’expérimenté international espagnol serait de plus en plus susceptible de poursuivre sa carrière à Barcelone, les Catalans ayant déjà formulé trois offres pour le recruter. C’est ce que rapporte Goal.com dans un article.

Selon le média sportif, les « Citizens » envisageaient le milieu de terrain de Chelsea, Enzo, comme l’une des principales options pour remplacer Rodri en cas de départ. Cependant, les conditions et les délais fixés auparavant par le club londonien ont changé, compliquant davantage le processus de transfert.

Changement des conditions et des délais fixés par Chelsea

Les Londoniens avaient auparavant indiqué être prêts à accepter une offre de 120 millions de livres sterling pour libérer Enzo, tout en fixant une échéance. Cependant, cette échéance est arrivée à son terme et Manchester City n’a pas pu réunir cette somme dans les délais impartis.

En conséquence, Chelsea a retiré les conditions précédemment convenues pour la vente du joueur. Désormais, le club londonien s’attend à ce que le milieu de terrain reste à Stamford Bridge lors de la saison 2026-2027.

Une situation incertaine sur le marché des transferts

Malgré tout, selon The Telegraph et le célèbre spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Manchester City n’a pas complètement renoncé à cette piste. Alors que la situation est entrée dans une zone totalement incertaine, il n’est pas exclu que les négociations reprennent dans les prochains jours.

Si le club anglais décide de tenter une nouvelle fois sa chance, il devra cette fois renégocier les conditions du transfert depuis le début, sans aucun accord préférentiel.