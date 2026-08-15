« Al-Hilal » frappe encore : la star de Chelsea accepte l’offre !

·9·Sport
« Al-Hilal » frappe encore : la star de Chelsea accepte l’offre !

Un nouveau gros transfert est sur le point d’être officialisé lors du mercato estival. Arabie saoudite géant de la Saudi Pro League Al-Hilal l’ailier offensif portugais de Chelsea et de la sélection nationale portugaise Pedro Netoest tout proche de rejoindre

L’insider sportif et journaliste réputé Sacha Tavolieria annoncé que le Portugais de 26 ans avait pleinement accepté l’offre de contrat proposée par le club de Riyad.

Un accord à 60 millions d’euros : les clubs proches d’un compromis

Les négociations officielles entre les deux parties sont désormais entrées dans une phase décisive :

  • Exigence de Chelsea : Le club londonien souhaite obtenir pour son ailier une indemnité d’environ 60 millions d’euros ;

  • Position d’Al-Hilal : La direction du club saoudien est pleinement convaincue de parvenir rapidement à un compromis avec le club anglais sur le montant du transfert et de finaliser l’accord avec succès ;

  • Dernière étape : Les modalités du contrat étant déjà convenues, l’officialisation du transfert est attendue dès que les garanties financières auront été réglées.

Le passage de Pedro Neto à Stamford Bridge

L’ailier portugais rapide a rejoint Chelsea en août 2024. Il a disputé des matchs importants comme l’une des principales armes offensives des Blues :

  • Bilan en Premier League : La saison dernière, il a disputé au total 34 rencontresen Premier League anglaise ;

  • Statistiques offensives : Il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives (soit 11 contributions au total).

Si ce transfert se concrétise, Pedro Neto devrait renforcer encore la ligne offensive d’Al-Hilal et devenir l’une des principales stars du club en Saudi Pro League et en Ligue des champions asiatique.

Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Al-HilalChelseaPedro NetoRiyad
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’Inter affrontera le Real Betis lors de son dernier match amical de pré-saisonL’Inter affrontera le Real Betis lors de son dernier match amical de pré-saisonAujourd'hui, 20:18«Pas le plus grand»: comment Makhachev a «refroidi» Garry lors du face-à-face final ?«Pas le plus grand»: comment Makhachev a «refroidi» Garry lors du face-à-face final ?Aujourd'hui, 20:18Manchester United et Milan se sont affrontés en amical en PologneManchester United et Milan se sont affrontés en amical en PologneAujourd'hui, 19:51Les compositions du match amical entre Milan et Manchester United sont connuesLes compositions du match amical entre Milan et Manchester United sont connuesAujourd'hui, 18:59Que disait Luis Enrique du transfert de Ferran Torres au PSG ?Que disait Luis Enrique du transfert de Ferran Torres au PSG ?Aujourd'hui, 18:12Manchester United et Milan s’affronteront en match amicalManchester United et Milan s’affronteront en match amicalAujourd'hui, 18:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?