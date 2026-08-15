« Al-Hilal » frappe encore : la star de Chelsea accepte l’offre !

Un nouveau gros transfert est sur le point d’être officialisé lors du mercato estival. Arabie saoudite géant de la Saudi Pro League Al-Hilal l’ailier offensif portugais de Chelsea et de la sélection nationale portugaise Pedro Netoest tout proche de rejoindre

L’insider sportif et journaliste réputé Sacha Tavolieria annoncé que le Portugais de 26 ans avait pleinement accepté l’offre de contrat proposée par le club de Riyad.

Un accord à 60 millions d’euros : les clubs proches d’un compromis

Les négociations officielles entre les deux parties sont désormais entrées dans une phase décisive :

Exigence de Chelsea : Le club londonien souhaite obtenir pour son ailier une indemnité d’environ 60 millions d’euros ;

Position d’Al-Hilal : La direction du club saoudien est pleinement convaincue de parvenir rapidement à un compromis avec le club anglais sur le montant du transfert et de finaliser l’accord avec succès ;

Dernière étape : Les modalités du contrat étant déjà convenues, l’officialisation du transfert est attendue dès que les garanties financières auront été réglées.

Le passage de Pedro Neto à Stamford Bridge

L’ailier portugais rapide a rejoint Chelsea en août 2024. Il a disputé des matchs importants comme l’une des principales armes offensives des Blues :

Bilan en Premier League : La saison dernière, il a disputé au total 34 rencontres en Premier League anglaise ;

Statistiques offensives : Il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives (soit 11 contributions au total).

Si ce transfert se concrétise, Pedro Neto devrait renforcer encore la ligne offensive d’Al-Hilal et devenir l’une des principales stars du club en Saudi Pro League et en Ligue des champions asiatique.

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