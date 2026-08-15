Asus satisfait de la demande initiale pour les ordinateurs portables Nvidia RTX Spark

Asus a annoncé que les volumes de production initiaux prévus pour ses ordinateurs portables de nouvelle génération basés sur les plateformes Nvidia RTX Spark étaient entièrement réservés. Le média ixbt.com a rapporté cette information. Ce chiffre montre que le marché et les réseaux de distribution s’intéressent fortement à ce type d’appareil. C’est ce que rapporte Ixbt.com.

Selon les représentants de l’entreprise, lors d’une séance de questions-réponses organisée pendant l’une des sessions commerciales, il a été reconnu que la réaction du marché avait dépassé les attentes. Bien que cela ne reflète pas entièrement la demande finale des acheteurs ordinaires, cela témoigne de l’optimisme élevé des principaux partenaires et distributeurs.

Les raisons d’un intérêt exceptionnellement élevé

Pour l’instant, Asus n’a pas communiqué publiquement le nombre exact de ces ordinateurs portables ni leur tirage total prévu. Néanmoins, le fait que le premier lot ait été entièrement réservé par les détaillants confirme la grande confiance accordée au produit.

Selon les experts, les nouveaux systèmes RTX Spark pourraient entraîner des changements majeurs sur le marché des ordinateurs portables. Cette technologie devrait offrir aux utilisateurs des performances élevées et une bonne efficacité énergétique, ce qui renforcerait encore la demande.

Date de lancement et prix

Les ordinateurs portables de ce type devraient être commercialisés d’ici la fin de l’année. Toutefois, aucun prix précis n’a encore été annoncé. Les spécialistes estiment néanmoins qu’ils ne seront pas bon marché, compte tenu des solutions technologiques avancées et des spécificités de la plateforme Nvidia.

Asus devrait accorder une attention particulière au développement de cette gamme et envisager à l’avenir d’augmenter ses volumes de production. L’arrivée de ces appareils sur le marché intensifiera sans aucun doute la concurrence et accélérera le rythme des innovations technologiques.