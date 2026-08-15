Manchester United et Milan se sont affrontés en amical en Pologne

Selon Ixbt.com et des sources sportives internationales, Manchester United et Milan se sont affrontés à Wrocław, en Pologne, lors d’un match amical dans le cadre de la dernière phase de préparation avant la nouvelle saison. Cette rencontre a constitué le dernier test de Milan avant la première journée de Serie A. Selon Goal.com rapporte .

Les joueurs de Ruben Amorim ont enchaîné plusieurs tests durant la préparation. Milan a notamment fait match nul contre l’Inter lors du derby de Perth, avant de subir une lourde défaite 0-3 face à Chelsea en Indonésie. Cette rencontre était la dernière étape du calendrier des matchs de préparation de l’équipe.

Absences et débuts dans l’effectif

Milan s’est présenté à cette rencontre avec de nombreuses absences. En raison de blessures et de problèmes liés au mercato, Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku n’ont pas été retenus pour des raisons techniques. Gabbia, Gimenez, Leao et Pulisic n’ont également pas pu jouer en raison de diverses blessures.

Malgré cela, la rencontre est restée historique pour les supporters milanais en raison d’un transfert majeur. Gonçalo Ramos, recrue la plus chère de la fenêtre de transferts actuelle en Serie A et de l’histoire de Milan, a été titularisé pour la première fois et a effectué ses débuts non officiels.

Un but précoce pour lancer le match

Le début de la rencontre a été un choc pour Milan. Dès les premières minutes, Manchester United a lancé une attaque dangereuse. Après avoir débordé sur l’aile gauche, Dorgu a frappé puissamment, obligeant le gardien Torriani à détourner le ballon en corner.

Le score a toutefois été ouvert après le corner qui a suivi. Sur un centre venu de l’aile gauche, Maguire a placé une tête précise depuis une zone laissée libre, portant le score à 1-0 et donnant l’avantage aux Anglais.