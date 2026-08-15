Inter affronte le Real Betis lors de son dernier match amical avant la saison
L’Inter se prépare à disputer son dernier match de préparation avant la nouvelle saison 2026/2027. Selon Goal.com, l’équipe affrontera aujourd’hui le Real Betis au stade San Nicola de Bari. Cette rencontre sera importante pour l’entraîneur Cristian Chivu, qui pourra identifier les derniers ajustements à apporter à l’effectif et évaluer la condition physique de ses joueurs avant le début des compétitions officielles. À ce sujet, Goal.com rapporte que.
Le début officiel de la nouvelle saison de l’Inter n’est plus qu’à une semaine. L’équipe disputera son premier match de Serie A le samedi 23 août à domicile contre Monza. Cette rencontre au San Siro devrait constituer le premier véritable test des Milanais en championnat. C’est pourquoi le match amical de ce soir contre le Real Betis représente la dernière occasion pour le staff technique de finaliser le onze de départ et les systèmes tactiques.
Les changements dans l’effectif et les principaux enjeuxSelon les informations disponibles, Cristian Chivu devrait aligner une équipe proche de celle prévue pour le match contre Monza. Toutefois, la nouvelle recrue de l’équipe, Spence, ne pourra pas participer à cette rencontre, bien qu’il ait été officiellement annoncé hier. De même, l’attaquant Thuram n’ayant pas encore retrouvé sa meilleure condition physique, le staff technique a décidé de le préserver.
L’attention se portera surtout sur la condition physique de Stones et de Lautaro, deux joueurs qui n’ont pas encore fait leur apparition sur le terrain. Tous deux commenceront la rencontre sur le banc. Cette décision est considérée comme une étape de leur retour progressif dans le onze de départ.
Les compositions officielles et les listes des équipesLes deux entraîneurs ont choisi leurs compositions les plus compétitives pour cette rencontre. L’Inter, équipe à domicile, évoluera en 3-5-2 :
- Composition de départ de l’Inter : J. Martinez ; Bisseck, Bovio, Bastoni ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto ; Esposito, Bonny.
- Remplaçants de l’Inter : Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitarian, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.
- Composition de départ du Real Betis : Valles ; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García ; Facundo Bernal, Marc Roca ; Antony, Fornals, Riquelme ; Hernandez.
- Remplaçants du Real Betis : Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré, Ortiz.
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