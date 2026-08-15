«Pas le plus grand»: comment Makhachev a «refroidi» Garry lors du face-à-face final ?

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«Pas le plus grand»: comment Makhachev a «refroidi» Garry lors du face-à-face final ?

La ville américaine de Philadelphie accueille l'UFC 330 et la tension a atteint son comble avant le combat principal de ce super-événement. Le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev et le prétendant numéro un de la division Ian Machado Garryont échangé des propos très tendus lors de leur dernier face-à-face.

Le prétendant irlandais a tenté de mettre la pression psychologique sur le champion, mais la réponse froide et brève de Makhachev a clairement révélé la nervosité de son adversaire.

«Le plus grand combat de l'année !» — «Non, pas le plus grand»

La conversation entre les deux combattants lors du face-à-face a été entièrement enregistrée :

  • Ian Garry : «Tu es prêt ? C'est fait, c'est fini, mon ami. Tout est en jeu — tous tes records, oui, absolument tout ! Tu es prêt ? C'est parti ! Ce sera le plus grand combat de l'année !»

  • Islam Makhachev: «Pas le plus grand».

  • Ian Garry : «Si, exactement ! Tu le sais très bien. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, oui ! C'est un combat immense pour moi. Tout ce que tu as accompli au cours de ta carrière est en jeu, et tout cela est menacé pour toi !»

De quel côté est l'avantage psychologique ?

Cet échange montre dans quel état d'esprit les deux combattants abordent leur duel pour le titre :

  • Le sang-froid de Makhachev : le champion du Daghestan, fort de son expérience des grandes scènes et des défenses de titre, considère les provocations verbales comme une simple routine ;

  • L'émotion de Garry : le prétendant invaincu, face au plus grand test de sa carrière, ressent la pression et le poids des responsabilités et fait tout pour déstabiliser son adversaire.

Demain à l'aube, dans l'octogone de Philadelphie, on saura lesquelles de ces paroles deviendront réalité.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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