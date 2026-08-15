Les clubs où Christopher Nkunku pourrait poursuivre sa carrière ont été révélés

L’attaquant français Christopher Nkunku devrait bientôt quitter son équipe, car l’entraîneur Ruben Amorim ne compte pas sur lui et le joueur a été placé sur la liste des transferts. Selon Matteo Moretto, plusieurs grands clubs italiens et allemands s’intéressent sérieusement au joueur. Goal.com en fait état .

L’attaquant, né en 1997, avait rejoint le Milan à l’été 2025. Cependant, en raison des changements au sein de l’équipe et des décisions tactiques de l’entraîneur, son passage au Milan s’est révélé bien plus court que prévu et il a été écarté de l’équipe première.

Nkunku n’a pas été inclus dans le groupe pour le match amical contre Manchester United, disputé en Pologne. Il a également été rapporté que le joueur avait quitté le centre d’entraînement de Milanello vendredi pour des raisons personnelles. Cela augmente encore la probabilité de son départ prochain vers un autre club.

Le marché des transferts et les principaux prétendants

Selon GOAL.com, alors que les rumeurs de transfert concernant le joueur s’intensifient, la Roma et Manchester United ont été rejoints par deux grands clubs allemands : RB Leipzig et Borussia Dortmund. Ces équipes ont commencé à agir concrètement sur ce dossier au cours des dernières heures.

Pour RB Leipzig, ce transfert pourrait constituer un véritable retour sensationnel. Nkunku avait atteint le sommet de sa carrière au sein du club allemand lors de la saison 2022-2023, avant d’être transféré grâce à ses performances remarquables.

L’été dernier, le Milan avait dépensé 37 millions d’euros pour recruter le joueur, avec 5 millions d’euros supplémentaires prévus sous forme de bonus, qui n’ont toutefois pas été versés. Afin d’éviter une perte financière, le club prévoit de le vendre pour au moins 30 millions d’euros ou de le prêter avec une option d’achat d’au moins 22,6 millions d’euros.

Même si ces montants paraissent élevés dans les conditions actuelles du marché, les spécialistes ne jugent pas l’opération impossible. Parmi les joueurs écartés de l’effectif par Ruben Amorim, l’attaquant français est actuellement celui qui suscite le plus d’intérêt sur le marché des transferts.