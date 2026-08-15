Chelsea s’impose face à la Real Sociedad en match de préparation

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Chelsea s’impose face à la Real Sociedad en match de préparation

Xabi Alonso a remporté sa première victoire en tant qu’entraîneur de Chelsea, concluant la préparation de l’équipe par un succès difficile 3-1 contre la Real Sociedad. Comme le rapporte Goal.com, cette rencontre londonienne, intéressante sur le plan tactique, a surtout été marquée par l’accueil contrasté réservé par les supporters au milieu de terrain Enzo Fernández. Ce match a constitué la dernière étape des Blues avant la nouvelle saison. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le technicien a utilisé pour la troisième fois consécutive le système en 3-4-3 lors d’un match de préparation. Déjà utilisé par Xabi Alonso pour remporter un championnat historique en Allemagne avec le Bayer Leverkusen, ce dispositif semble également devenir le style de référence de Chelsea. Ce changement tactique a offert aux recrues estivales Morgan Rogers et Maxence Lacroix l’occasion de faire leurs premiers pas sur le terrain avec l’équipe.

Morgan Rogers démarre sur les chapeaux de roues

Recrue très coûteuse, Morgan Rogers s’est illustré dès les dix premières minutes en ouvrant le score. Cependant, la première période n’a pas été parfaite pour Chelsea. Les locaux ont eu du mal à résister au pressing adverse et ont reculé. Les Espagnols ont ainsi pris l’initiative et égalisé avant la pause grâce à une frappe précise de Jon Mikel Aramburu depuis l’extérieur de la surface.

Revenus sur le terrain avec un état d’esprit totalement différent après la pause, les Londoniens ont réussi à faire basculer le match en leur faveur. Deux minutes seulement après le début de la seconde période, João Pedro a redonné l’avantage à son équipe. L’attaquant brésilien a repris de la tête un centre précis du capitaine Reece James, pour le plus grand bonheur des tribunes.

Le doublé de João Pedro et la situation autour d’Enzo Fernández

Très actif tout au long de la rencontre, João Pedro a inscrit à la 77e minute son deuxième but du match et son septième de la préparation. Cette réalisation a pratiquement scellé l’issue de la rencontre et permis à Chelsea de quitter le terrain victorieux. Toutefois, l’une des scènes les plus commentées du match s’est produite à la 62e minute.

Entré en jeu, le milieu de terrain argentin Enzo Fernández a été accueilli par les supporters avec des applaudissements, mais aussi des sifflets. Cette réaction était liée aux rumeurs d’un transfert à Manchester City ainsi qu’à ses prestations avec la sélection nationale. Malgré cela, la contestation des supporters s’est atténuée au fil du match et son nom a de nouveau été scandé avec le soutien habituel.

ChelseaReal SociedadJoão PedroEnzo FernándezPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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