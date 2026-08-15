Milan bat Manchester United lors de son dernier match amical de l’été

·24·Sport
Milan bat Manchester United lors de son dernier match amical de l’été

La dernière rencontre amicale de l’été avant le début de la nouvelle saison de Serie A s’est déroulée à Wrocław, en Pologne. Milan s’y est imposé avec autorité face à Manchester United sur le score de 4-2. Selon ixbt.com, ce match a constitué un test important pour l’entraîneur milanais afin de mettre en place le jeu de son équipe avant la première journée de Serie A, le 23 août contre le Torino. Goal.com rapporte cette information.

Même si l’effectif était quelque peu limité en raison des blessures et du marché des transferts, la rencontre a révélé des signes positifs ainsi que des aspects à améliorer. Les recrues et les performances de plusieurs joueurs ont notamment impressionné les supporters et les spécialistes.

Les leaders et les principaux héros

Titulaire pour la première fois avec Milan, Gonçalo Ramos a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. En plus de sa précision de la tête en tant qu’attaquant, il a délivré deux superbes passes décisives à Chukwueze et Loftus-Cheek. Grâce à ses déplacements intelligents, Ramos a été très utile à son équipe comme un véritable numéro 10.

Également désigné meilleur joueur du match, Chukwueze a disputé les 90 minutes. Il a étiré le jeu et s’est imposé comme l’arme principale pour percer la défense adverse. Ses passes décisives ont notamment contribué à la victoire de l’équipe, tandis qu’il a commencé à s’affirmer dans le nouveau système en 3-4-2-1.

Les jeunes et les découvertes positives inattendues

D’autres joueurs, qui se sont distingués par leur activité sur le terrain, ont également reçu des éloges :

  • Jashari — il s’est montré actif dans les duels au milieu, la récupération du ballon et l’organisation du pressing.
  • Cissé — il a affiché ses intentions offensives en première période et a inscrit un superbe but sur une passe de Chukwueze.
  • Torriani — le gardien, qui réalise un excellent été, a une nouvelle fois arrêté le penalty du capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, et réalisé plusieurs parades importantes.
Cette victoire permet à Milan de retrouver confiance avant le début de la nouvelle saison de Serie A et de tirer les dernières conclusions de ses plans tactiques.

MilanManchester UnitedGonçalo RamosSerie AFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Aucun but dans le match entre l’Inter et le Real BetisAucun but dans le match entre l’Inter et le Real BetisAujourd'hui, 22:39Pourquoi Marcus Thuram n’a pas fait le déplacement pour affronter le Real BetisPourquoi Marcus Thuram n’a pas fait le déplacement pour affronter le Real BetisAujourd'hui, 22:19Manchester City confronté à de nouveaux problèmes pour remplacer RodriManchester City confronté à de nouveaux problèmes pour remplacer RodriAujourd'hui, 21:39Inter affronte le Real Betis lors de son dernier match amical avant la saisonInter affronte le Real Betis lors de son dernier match amical avant la saisonAujourd'hui, 21:30Chelsea s’impose face à la Real Sociedad en match de préparationChelsea s’impose face à la Real Sociedad en match de préparationAujourd'hui, 21:16Les clubs où Christopher Nkunku pourrait poursuivre sa carrière ont été révélésLes clubs où Christopher Nkunku pourrait poursuivre sa carrière ont été révélésAujourd'hui, 20:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?