La dernière rencontre amicale de l’été avant le début de la nouvelle saison de Serie A s’est déroulée à Wrocław, en Pologne. Milan s’y est imposé avec autorité face à Manchester United sur le score de 4-2. Selon ixbt.com, ce match a constitué un test important pour l’entraîneur milanais afin de mettre en place le jeu de son équipe avant la première journée de Serie A, le 23 août contre le Torino. Goal.com rapporte cette information.

Même si l’effectif était quelque peu limité en raison des blessures et du marché des transferts, la rencontre a révélé des signes positifs ainsi que des aspects à améliorer. Les recrues et les performances de plusieurs joueurs ont notamment impressionné les supporters et les spécialistes.

Les leaders et les principaux héros

Titulaire pour la première fois avec Milan, Gonçalo Ramos a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. En plus de sa précision de la tête en tant qu’attaquant, il a délivré deux superbes passes décisives à Chukwueze et Loftus-Cheek. Grâce à ses déplacements intelligents, Ramos a été très utile à son équipe comme un véritable numéro 10.

Également désigné meilleur joueur du match, Chukwueze a disputé les 90 minutes. Il a étiré le jeu et s’est imposé comme l’arme principale pour percer la défense adverse. Ses passes décisives ont notamment contribué à la victoire de l’équipe, tandis qu’il a commencé à s’affirmer dans le nouveau système en 3-4-2-1.

Les jeunes et les découvertes positives inattendues

D’autres joueurs, qui se sont distingués par leur activité sur le terrain, ont également reçu des éloges :

Jashari — il s’est montré actif dans les duels au milieu, la récupération du ballon et l’organisation du pressing.

Cissé — il a affiché ses intentions offensives en première période et a inscrit un superbe but sur une passe de Chukwueze.

Torriani — le gardien, qui réalise un excellent été, a une nouvelle fois arrêté le penalty du capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, et réalisé plusieurs parades importantes.

Cette victoire permet à Milan de retrouver confiance avant le début de la nouvelle saison de Serie A et de tirer les dernières conclusions de ses plans tactiques.