José Mourinho évoque son retour au Real Madrid et ses déclarations fracassantes

Le célèbre entraîneur José Mourinho s’est exprimé pour la première fois dans les médias depuis son retour au poste d’entraîneur du Real Madrid. Dans une interview accordée à Josep Pedrerol dans l’émission « El Chiringuito », le technicien portugais a révélé son approche de cette nouvelle étape au sein du géant espagnol, des défis à venir et de son travail dans l’un des clubs les plus exigeants au monde. Il a souligné qu’il n’arrivait pas avec des promesses creuses ni une liste d’objectifs garantis, résumant sa position en une phrase : « Je suis venu avec tout ce que j’ai ». À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par des sources internationales telles qu’Ixbt.com et Goal.com, Mourinho a expliqué au début de l’interview son état d’esprit et son attachement au club : « Je suis venu avec mon amour pour le Real Madrid, la responsabilité imposée par le club et l’enthousiasme d’un enfant qui n’a encore rien gagné. Donner les mêmes promesses qu’il y a vingt ans, ce n’est pas mon style. Si vous me demandez si j’ai des rêves, la réponse est oui : j’en ai. » Ces propos ont suscité un vif intérêt parmi les supporters de l’équipe.

L’évolution de l’entraîneur et son évolution personnelle

L’entraîneur a reconnu avoir beaucoup mûri au fil des années, tant sur le plan personnel que professionnel, sans pour autant perdre sa nature profonde. Il a évoqué son caractère : « J’ai énormément changé. Je crois que cet ADN est toujours là. Bien sûr, je ne peux pas me cacher ni essayer de devenir quelqu’un d’autre, mais je suis devenu plus mature, moins émotif et davantage capable de me contrôler. » Selon lui, des années d’expérience et les leçons tirées de ses erreurs ont contribué à son développement professionnel.

Mourinho a souligné qu’il ne s’attardait pas trop sur ses erreurs passées, car regarder en arrière avec regret ne permet pas d’avancer. « Tirer des leçons de l’expérience, c’est autre chose. Je suis convaincu que plus vous accumulez d’expérience en tant qu’entraîneur et rencontrez des situations similaires à celles que vous avez déjà vécues, meilleur vous devenez », a-t-il ajouté dans son interview.