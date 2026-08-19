Murat Gassiev pourrait affronter Bakhodir Jalolov

La question du prochain adversaire de Murat Gassiev pourrait être éclaircie. Selon Boxing Scene, le double champion olympique ouzbek Bakhodir Jalolov se distingue parmi les adversaires potentiels du champion WBA.

Gassiev avait auparavant cité plusieurs prétendants. Mais selon l’analyse de Boxing Scene, la probabilité d’un combat contre Jalolov est particulièrement élevée.

Qui sont les adversaires potentiels de Gassiev ?

Le boxeur russe a étudié plusieurs options pour ses prochains combats. Parmi elles :

Jarrell Miller ;

Derek Chisora ;

Bakhodir Jalolov ;

Agit Kabayel.

Parmi ces options, un affrontement contre Jalolov est considéré comme l’un des plus intéressants.

Le bilan professionnel de Jalolov attire l’attention

Bakhodir Jalolov reste invaincu en boxe professionnelle. Son bilan est 17-0, dont 15 victoires par KO.

Le boxeur ouzbek a également remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il est ainsi devenu champion olympique pour la deuxième fois consécutive.

Le combat Gassiev-Jalolov pourrait opposer deux puissants puncheurs de la catégorie des poids lourds.

Gassiev a défendu sa ceinture de champion

Le 11 juillet 2026, Murat Gassiev a défendu son titre de champion WBA des poids lourds contre Peter Kadiru. Le boxeur russe a battu son adversaire par arrêt de l’arbitre au sixième round.

Depuis, la question de son prochain adversaire est à l’ordre du jour.

Une grande opportunité pour Jalolov

Si le combat est officiellement organisé, il constituera l’un des tests les plus sérieux de la carrière professionnelle de Jalolov.

Le boxeur ouzbek n’a encore jamais perdu sur le ring professionnel et a remporté 15 de ses 17 combats par KO.

Statistique Bakhodir Jalolov Bilan professionnel 17-0 Victoires par KO 15 Médailles d’or olympiques 2 Style de combat Gaucher

Une décision officielle est désormais attendue

Pour l’instant, le combat entre Gassiev et Jalolov n’a pas été officiellement annoncé. Boxing Scene présente cette affiche comme un scénario très probable.

Si l’accord se concrétise, ce combat pourrait susciter un grand intérêt chez les poids lourds. Le bilan invaincu de Jalolov et le statut de champion de Gassiev donneraient une importance particulière à cet affrontement.

Selon vous, qui aurait le plus de chances de l’emporter si le combat entre Gassiev et Jalolov était organisé ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec les fans de boxe sur Telegram et les réseaux sociaux.