Jude Bellingham et José Mourinho : un nouveau Frank Lampard est-il en train de naître ?

Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, fait face à un défi majeur pour améliorer son positionnement et son efficacité sur le terrain. La question de savoir si la star de l’équipe d’Angleterre peut suivre la voie de Frank Lampard, devenu sous José Mourinho l’un des milieux de terrain les plus prolifiques au monde, est au centre de l’attention du monde du football. L’ancienne légende du club, Steve McManaman, s’est longuement exprimée à ce sujet dans une interview accordée à GOAL. Goal.com rapporte ces propos.

En 2004, José Mourinho, qui s’était présenté comme le « Special One », prenait les commandes de Chelsea à Londres. Le technicien portugais commençait alors à travailler avec les joueurs déjà présents dans l’effectif, ainsi qu’avec les nouvelles recrues financées par le propriétaire milliardaire. Frank Lampard figurait parmi ces talents. Dès la première saison de Mourinho, le milieu anglais inscrivait 19 buts. Il franchissait ensuite la barre des 20 buts, conservait ce niveau pendant cinq saisons consécutives et terminait son passage à Chelsea avec 211 buts en 648 apparitions.

La carrière de Jude Bellingham au Real Madrid

Formé à l’académie de Birmingham, Jude Bellingham a immédiatement brillé après son arrivée au stade Santiago-Bernabéu en 2023, inscrivant 23 buts dès sa première saison. Ses performances ont contribué aux titres du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions. Toutefois, son rendement a ensuite diminué. Lors de la saison dernière, marquée par des blessures, il n’a inscrit que huit buts, avant de marquer à sept reprises lors de la Coupe du monde 2026. Il évolue désormais sous la direction de l’expérimenté José Mourinho.

Selon GOAL, avant le déplacement à l’Espanyol, une rencontre diffusée sur Disney+ et qui sera le premier match de Mourinho en Liga, Steve McManaman a déclaré : « Je pense qu’il a réussi dès sa première année. Mais seul le temps nous le dira, car lors de la saison précédente, il avait reculé un peu et il a eu du mal à marquer l’année dernière. »

La concurrence au sein de l’effectif et les perspectives d’avenir

Selon l’expert, l’arrivée de stars comme Kylian Mbappé et Vinicius Junior a également modifié les responsabilités de Jude Bellingham. « Son rôle a changé avec l’arrivée de Kylian. Le temps nous dira quel rôle José voudra lui faire jouer cette année. Il semble vouloir aligner Kylian, Vini Junior et Yan Diomande, et la principale question est de savoir si Jude pourra rejoindre le quatuor offensif et exploiter les espaces libres », explique McManaman.

Malgré cela, le spécialiste estime que ce quatuor offensif pourrait fonctionner lors de certains matches de Liga et que Jude pourrait à nouveau démontrer sa capacité à se projeter tardivement dans la surface adverse pour marquer. Désormais, les supporters et les observateurs suivent avec grand intérêt les prochaines performances du Real Madrid de José Mourinho et de Jude Bellingham.