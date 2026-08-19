Quelles exigences José Mourinho a-t-il imposées aux joueurs du Real Madrid ?
De retour au Real Madrid, José Mourinho a clairement exposé ses exigences pour l’équipe avant la nouvelle saison. L’entraîneur portugais demande à ses joueurs de faire preuve de discipline, de professionnalisme et de sérieux à l’entraînement.
Mourinho est revenu au « club royal » en juin et a signé un contrat pour diriger l’équipe jusqu’à l’été 2029. Il entame désormais son deuxième passage au Real Madrid, après son mandat de 2010 à 2013.
L’exigence principale de Mourinho : travailler avec intelligence
L’entraîneur portugais a déclaré être pour l’instant satisfait de l’attitude des joueurs de sa nouvelle équipe.
« Les joueurs se comportent de manière exemplaire. Je leur ai dit ceci : la seule chose que j’exige de vous, c’est d’agir intelligemment et de respecter la logique. »
Mourinho a fixé une règle simple mais stricte à ses joueurs : il est interdit d’arriver en retard à l’entraînement.
Selon lui, un joueur ne doit pas arriver cinq minutes avant le début de l’entraînement, mais au moins une heure à l’avance au centre d’entraînement.
L’alimentation et la préparation physique sont également surveillées
Les exigences de Mourinho ne se limitent pas à arriver à l’heure à l’entraînement.
Il demande également à ses joueurs d’adopter une approche sérieuse dans leur vie quotidienne :
arriver plus tôt au centre d’entraînement ;
suivre une alimentation contrôlée par un nutritionniste ;
travailler chaque jour en salle de sport pour prévenir les blessures ;
arriver aux entraînements dans une condition optimale ;
maintenir en permanence une discipline professionnelle.
« Il faut arriver plus tôt, l’alimentation doit être suivie par un nutritionniste et il est indispensable d’aller chaque jour en salle de sport pour prévenir les blessures. »
Selon l’entraîneur, ces exigences sont devenues une nécessité élémentaire pour atteindre de hautes performances dans le football moderne.
Mourinho entame son deuxième passage au Real Madrid
José Mourinho a dirigé le Real Madrid pour la première fois de 2010 à 2013. Son retour au club a suscité un vif intérêt parmi les supporters.
Ce nouveau contrat permet à l’entraîneur de construire l’équipe dans le cadre d’un projet à long terme.
Indicateur
Information
Entraîneur
José Mourinho
Club
Real Madrid
Retour
Juin 2026
Contrat
Jusqu’à l’été 2029
Précédent passage
2010–2013
Exigence principale
Discipline et professionnalisme
Premier test : face à l’Espanyol
Le Real Madrid disputera son premier match officiel de la nouvelle saison le 22 août. Les Madrilènes affronteront l’Espanyol à l’extérieur lors de la première journée de LaLiga.
Ainsi, les nouvelles exigences de Mourinho et la discipline qu’il souhaite instaurer au sein de l’équipe seront mises à l’épreuve dès le premier match officiel.
La question principale est désormais : Mourinho parviendra-t-il, lors de son deuxième passage au Real Madrid, à ramener l’équipe au sommet du football espagnol et européen ?
Selon vous, Mourinho a-t-il raison d’exiger de ses joueurs qu’ils arrivent au centre d’entraînement une heure à l’avance ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec les fans de football sur Telegram et les réseaux sociaux.
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