Quelles exigences José Mourinho a-t-il imposées aux joueurs du Real Madrid ?

·33·Sport
Quelles exigences José Mourinho a-t-il imposées aux joueurs du Real Madrid ?

De retour au Real Madrid, José Mourinho a clairement exposé ses exigences pour l’équipe avant la nouvelle saison. L’entraîneur portugais demande à ses joueurs de faire preuve de discipline, de professionnalisme et de sérieux à l’entraînement.

Mourinho est revenu au « club royal » en juin et a signé un contrat pour diriger l’équipe jusqu’à l’été 2029. Il entame désormais son deuxième passage au Real Madrid, après son mandat de 2010 à 2013.

L’exigence principale de Mourinho : travailler avec intelligence

L’entraîneur portugais a déclaré être pour l’instant satisfait de l’attitude des joueurs de sa nouvelle équipe.

« Les joueurs se comportent de manière exemplaire. Je leur ai dit ceci : la seule chose que j’exige de vous, c’est d’agir intelligemment et de respecter la logique. »

Mourinho a fixé une règle simple mais stricte à ses joueurs : il est interdit d’arriver en retard à l’entraînement.

Selon lui, un joueur ne doit pas arriver cinq minutes avant le début de l’entraînement, mais au moins une heure à l’avance au centre d’entraînement.

L’alimentation et la préparation physique sont également surveillées

Les exigences de Mourinho ne se limitent pas à arriver à l’heure à l’entraînement.

Il demande également à ses joueurs d’adopter une approche sérieuse dans leur vie quotidienne :

  • arriver plus tôt au centre d’entraînement ;

  • suivre une alimentation contrôlée par un nutritionniste ;

  • travailler chaque jour en salle de sport pour prévenir les blessures ;

  • arriver aux entraînements dans une condition optimale ;

  • maintenir en permanence une discipline professionnelle.

« Il faut arriver plus tôt, l’alimentation doit être suivie par un nutritionniste et il est indispensable d’aller chaque jour en salle de sport pour prévenir les blessures. »

Selon l’entraîneur, ces exigences sont devenues une nécessité élémentaire pour atteindre de hautes performances dans le football moderne.

Mourinho entame son deuxième passage au Real Madrid

José Mourinho a dirigé le Real Madrid pour la première fois de 2010 à 2013. Son retour au club a suscité un vif intérêt parmi les supporters.

Ce nouveau contrat permet à l’entraîneur de construire l’équipe dans le cadre d’un projet à long terme.

Indicateur

Information

Entraîneur

José Mourinho

Club

Real Madrid

Retour

Juin 2026

Contrat

Jusqu’à l’été 2029

Précédent passage

2010–2013

Exigence principale

Discipline et professionnalisme

Premier test : face à l’Espanyol

Le Real Madrid disputera son premier match officiel de la nouvelle saison le 22 août. Les Madrilènes affronteront l’Espanyol à l’extérieur lors de la première journée de LaLiga.

Ainsi, les nouvelles exigences de Mourinho et la discipline qu’il souhaite instaurer au sein de l’équipe seront mises à l’épreuve dès le premier match officiel.

La question principale est désormais : Mourinho parviendra-t-il, lors de son deuxième passage au Real Madrid, à ramener l’équipe au sommet du football espagnol et européen ?

Selon vous, Mourinho a-t-il raison d’exiger de ses joueurs qu’ils arrivent au centre d’entraînement une heure à l’avance ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec les fans de football sur Telegram et les réseaux sociaux.

José MourinhoReal Madrid
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouveau capitaine : Flick tranche la question du brassard au BarçaNouveau capitaine : Flick tranche la question du brassard au BarçaAujourd'hui, 19:25Mourinho révèle pourquoi Rodri a choisi le Barça plutôt que le RealMourinho révèle pourquoi Rodri a choisi le Barça plutôt que le RealAujourd'hui, 19:19Le destin de Koopmeiners à la Juventus : une doublure de luxe et un problème de transfertLe destin de Koopmeiners à la Juventus : une doublure de luxe et un problème de transfertAujourd'hui, 19:12Cristiano Ronaldo pourrait venir en Ouzbékistan en novembreCristiano Ronaldo pourrait venir en Ouzbékistan en novembreAujourd'hui, 19:07Napoli cherche un nouvel attaquant : Gabriel Jesus et d'autres candidatsNapoli cherche un nouvel attaquant : Gabriel Jesus et d'autres candidatsAujourd'hui, 18:57Arsenal confirme la signature d’un nouveau contrat avec Mikel ArtetaArsenal confirme la signature d’un nouveau contrat avec Mikel ArtetaAujourd'hui, 18:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov