Loïs Openda marque dès ses débuts avec Lyon en Ligue des champions

L’attaquant Loïs Openda, qui évolue depuis plusieurs saisons dans de prestigieux clubs européens, s’est illustré dès ses débuts avec l’équipe française de Lyon. Selon Goal.com, l’international belge a marqué contre Fenerbahçe lors du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, contribuant ainsi au précieux match nul obtenu par sa nouvelle équipe à l’extérieur. Cette rencontre a constitué une étape importante pour les deux équipes dans leur quête d’une qualification pour la phase de groupes de la compétition la plus prestigieuse d’Europe. À ce sujet, Goal.com rapporte ce qui suit.

L’été dernier, l’attaquant avait quitté le club italien de la Juventus pour rejoindre le championnat de France. Selon le service de presse du club turinois, le contrat de prêt entre les deux parties court jusqu’au 30 juin 2027 et ne comporte pas d’option d’achat. Le montant de ce prêt s’élèverait à 3,5 millions d’euros.

Son passage à Turin

Le transfert de Loïs Openda à la Juventus avait également été conclu dans des conditions particulières. Le 1er septembre 2025, le club turinois avait recruté le joueur du RB Leipzig dans un premier temps sous la forme d’un prêt. Selon l’accord conclu à l’époque, la Juventus avait l’obligation de racheter définitivement les droits du joueur si certaines conditions sportives étaient remplies au terme de la saison 2025/2026.

Le premier accord de prêt conclu avec le club allemand courait jusqu’au 30 juin 2026 et s’élevait à 3,3 millions d’euros. Des bonus supplémentaires pouvant atteindre 0,8 million d’euros avaient également été prévus en fonction de la réalisation de différents objectifs sportifs. Selon les informations disponibles, la Juventus avait rempli toutes les conditions au cours de la saison et avait définitivement acquis l’attaquant à la fin de celle-ci.

Détails financiers et nouveau défi

Selon l’accord de transfert définitif conclu au cours de la saison 2025/2026, la Juventus devait verser 40,6 millions d’euros au RB Leipzig pour le joueur, une somme payable sur quatre exercices financiers. Le contrat prévoyait également 1,7 million d’euros de frais supplémentaires. Peu après, un nouveau tournant s’est toutefois produit dans la carrière du joueur, qui a pris la direction de la France.

Désormais joueur de Lyon, l’attaquant est rapidement devenu un élément important du secteur offensif de l’équipe. Son premier but en qualification de la Ligue des champions montre qu’il s’adapte rapidement à son nouveau club. Les supporters lyonnais et le staff technique fondent de grands espoirs sur les performances de l’attaquant expérimenté tout au long de la saison.