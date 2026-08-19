Le jeune talent de la Juventus Adin Licina pourrait rejoindre Avellino

·5·Sport
Le jeune talent de la Juventus Adin Licina pourrait rejoindre Avellino

Selon les dernières informations du football italien et du marché des transferts, Avellino, club de Serie C, a entamé des démarches actives pour recruter le talentueux milieu de terrain de la Juventus Next Gen, Adin Licina. Ce joueur prometteur, né en 2007, figure depuis plusieurs semaines sur les tablettes du club irpinien. Les deux parties se préparent désormais à intensifier les négociations. Cela, rapporte Goal.com.

Selon les informations publiées par TuttoJuve.com, le directeur sportif d’Avellino, Mario Aiello, a récemment pris contact avec la direction turinoise afin de discuter des conditions du transfert et de la possibilité d’attirer le joueur en prêt. Lors des derniers stages de pré-saison, le jeune milieu de terrain s’était également entraîné avec l’équipe première de la Juventus, attirant l’attention du staff technique.

Un nouveau tournant dans la carrière de Licina

Licina a actuellement rejoint l’équipe de jeunes de la Juventus et a même déjà disputé des matchs de la Coupe de Serie C. Toutefois, afin d’accroître son temps de jeu, l’option d’un prêt dans un autre club est sérieusement envisagée. Avellino apparaît pour l’instant comme le candidat le plus actif.

D’après des sources proches du joueur, les représentants d’Adin Licina ont également accueilli favorablement l’option Avellino. Pour ce milieu de terrain qui a accumulé de l’expérience durant les stages, jouer régulièrement avec l’équipe première de son nouveau club pourrait constituer une étape importante dans son développement.

La phase décisive des négociations

Le directeur sportif Mario Aiello devrait rencontrer les agents du joueur dans les prochaines heures. Les parties prévoient de s’accorder sur les aspects financiers et juridiques du contrat afin de faire entrer l’opération dans sa phase finale.

Si les négociations aboutissent, le jeune talent poursuivra sa carrière à Avellino. Cette opération devrait constituer une nouvelle étape de la politique de formation de la Juventus, qui permet à ses jeunes joueurs d’acquérir une expérience précieuse.

JuventusAvellinoAdin LicinaTransfertsSerie C
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Murat Gassiev pourrait affronter Bakhodir JalolovMurat Gassiev pourrait affronter Bakhodir JalolovAujourd'hui, 18:26Quelles exigences José Mourinho a-t-il imposées aux joueurs du Real Madrid ?Quelles exigences José Mourinho a-t-il imposées aux joueurs du Real Madrid ?Aujourd'hui, 18:21La Juventus n’exige que la victoire de son entraîneur Luciano SpallettiLa Juventus n’exige que la victoire de son entraîneur Luciano SpallettiAujourd'hui, 17:54La Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiensLa Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiensAujourd'hui, 17:37Loïs Openda marque dès ses débuts avec Lyon en Ligue des championsLoïs Openda marque dès ses débuts avec Lyon en Ligue des championsAujourd'hui, 17:36José Mourinho évoque son retour au Real Madrid et ses déclarations fracassantesJosé Mourinho évoque son retour au Real Madrid et ses déclarations fracassantesAujourd'hui, 17:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov