Le jeune talent de la Juventus Adin Licina pourrait rejoindre Avellino

Selon les dernières informations du football italien et du marché des transferts, Avellino, club de Serie C, a entamé des démarches actives pour recruter le talentueux milieu de terrain de la Juventus Next Gen, Adin Licina. Ce joueur prometteur, né en 2007, figure depuis plusieurs semaines sur les tablettes du club irpinien. Les deux parties se préparent désormais à intensifier les négociations. Cela, rapporte Goal.com.

Selon les informations publiées par TuttoJuve.com, le directeur sportif d’Avellino, Mario Aiello, a récemment pris contact avec la direction turinoise afin de discuter des conditions du transfert et de la possibilité d’attirer le joueur en prêt. Lors des derniers stages de pré-saison, le jeune milieu de terrain s’était également entraîné avec l’équipe première de la Juventus, attirant l’attention du staff technique.

Un nouveau tournant dans la carrière de Licina

Licina a actuellement rejoint l’équipe de jeunes de la Juventus et a même déjà disputé des matchs de la Coupe de Serie C. Toutefois, afin d’accroître son temps de jeu, l’option d’un prêt dans un autre club est sérieusement envisagée. Avellino apparaît pour l’instant comme le candidat le plus actif.

D’après des sources proches du joueur, les représentants d’Adin Licina ont également accueilli favorablement l’option Avellino. Pour ce milieu de terrain qui a accumulé de l’expérience durant les stages, jouer régulièrement avec l’équipe première de son nouveau club pourrait constituer une étape importante dans son développement.

La phase décisive des négociations

Le directeur sportif Mario Aiello devrait rencontrer les agents du joueur dans les prochaines heures. Les parties prévoient de s’accorder sur les aspects financiers et juridiques du contrat afin de faire entrer l’opération dans sa phase finale.

Si les négociations aboutissent, le jeune talent poursuivra sa carrière à Avellino. Cette opération devrait constituer une nouvelle étape de la politique de formation de la Juventus, qui permet à ses jeunes joueurs d’acquérir une expérience précieuse.