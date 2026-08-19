Le directeur général d’Arsenal, club londonien, Richard Garlick, a confirmé que la question de la signature d’un nouveau contrat de longue durée avec l’entraîneur principal Mikel Arteta sera bientôt réglée positivement. Selon BBC Sport, bien que le contrat actuel du technicien espagnol soit entré dans sa dernière année, la direction du club est parfaitement sereine et considère que la conclusion de l’accord n’est qu’une question de temps. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Ces dernières années, Mikel Arteta a obtenu des résultats sans précédent dans le nord de Londres, transformant radicalement le style de jeu et la culture interne de l’équipe. La saison dernière, il a offert à Arsenal son premier titre de champion d’Angleterre depuis la légendaire période de 2004, mettant fin à la domination de Manchester City et faisant du club l’une des principales forces du pays.

Sous la direction du technicien espagnol, le club londonien a également atteint la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, rejoignant l’élite du football européen. Il ne fait aucun doute que ces immenses succès ont encore accru l’intérêt des supporters pour l’avenir de l’entraîneur principal.

Une parfaite compréhension mutuelle entre la direction et l’entraîneur

Richard Garlick a assuré qu’il n’existait aucune tension entre les deux parties et que chacune restait fermement déterminée à poursuivre cette collaboration. Le directeur général du club a indiqué que toute l’attention était actuellement portée sur le travail lié au mercato, mais que la finalisation des documents officiels arrivait à son terme.

« Mikel veut rester à Arsenal et nous voulons également qu’il reste au club. Sceller cela par un nouveau contrat n’est qu’une question de temps. Nous sommes tous sereins et avons pleinement confiance en nous. Pour l’instant, nous faisons le bilan du mercato et je suis convaincu que le contrat de Mikel sera bientôt réglé », a déclaré Garlick, cité par BBC Sport.

Arteta lui-même a souligné à plusieurs reprises combien il était heureux de travailler au club et reconnaissant de la culture instaurée au sein de l’équipe. Il s’inscrit pleinement dans les projets futurs du club et souhaite préserver la trajectoire de croissance de l’équipe.

De nouveaux défis et des exigences élevées en perspective

À l’approche de la nouvelle saison, les missions qui attendent Arsenal sont encore plus importantes et complexes. L’équipe devra être prête physiquement et mentalement à lutter simultanément en Ligue des champions et dans les compétitions nationales. Dans ses interviews, Arteta insiste régulièrement sur l’importance d’élargir encore le potentiel des joueurs et de maintenir les standards élevés établis.

Le maintien de Mikel Arteta à Arsenal revêt une importance décisive non seulement pour les supporters, mais aussi pour le développement stratégique du club dans les années à venir. La position ferme de la direction à ce sujet renforce encore la confiance dans la stabilité à long terme de l’équipe et dans sa capacité à poursuivre son parcours victorieux.