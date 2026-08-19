La Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiens

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La Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiens

La Juventus, grand club de Turin, a entrepris de profonds changements dans son secteur des gardiens. Selon Goal.com, dans le contexte des bouleversements majeurs attendus au sein de l’effectif, le club envisage sérieusement de faire revenir son ancien joueur Emil Audero. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Ce mouvement a débuté après le transfert de Guglielmo Vicario, gardien de l’équipe nationale italienne, en provenance de Tottenham. Les Bianconeri ont recruté le nouveau gardien sous forme de prêt pour 8 millions d’euros, avec 2 millions d’euros de bonus supplémentaires. Cet accord a totalement bouleversé la hiérarchie au sein de l’équipe.

L’avenir des gardiens et l’intérêt du marché des transferts

Selon Sky Sport Italia, Guglielmo Vicario devrait être titulaire la saison prochaine. Cette situation a rendu l’avenir de Michele Di Gregorio et de Mattia Perin incertain. Les deux gardiens disposent actuellement de portes de sortie, plusieurs clubs ayant manifesté un intérêt sérieux à leur égard.

Michele Di Gregorio, qui était auparavant le premier choix, a été critiqué pour ses performances irrégulières ces derniers temps. Il suscite désormais l’intérêt de l’Olympique de Marseille et de son ancien club, Monza. Par ailleurs, le gardien expérimenté Mattia Perin, qui évolue à la Juventus depuis huit ans, pourrait également quitter le club. Palerme, pensionnaire de Serie B, le courtise sérieusement.

La possibilité du retour d’Emil Audero à Turin

Si les deux gardiens quittent l’équipe avant la fermeture du mercato estival, la Juventus sera obligée de chercher un gardien remplaçant fiable. C’est pourquoi la direction du club étudie la possibilité de faire revenir son ancien joueur formé au club, Emil Audero.

Âgé de 29 ans, le gardien appartient actuellement à Côme et a passé la saison dernière à la Cremonese. Turin est un environnement familier pour Emil Audero, qui a grandi à l’académie de la Juventus, y a débuté sa carrière professionnelle et compte plus de 200 apparitions dans l’élite italienne.

JuventusEmil AuderoMichele Di GregorioMattia PerinGuglielmo Vicario
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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