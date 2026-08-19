Google présentera en septembre de nouveaux ordinateurs portables Android d’un type inédit

Google prévoit d’organiser une présentation d’envergure le 15 septembre de cette année. Les ordinateurs portables de nouvelle génération baptisés Googlebook seront au cœur de l’événement. Selon ixbt.com, bien que ces appareils aient été officiellement annoncés en mai dernier, leur date de commercialisation et leurs caractéristiques techniques étaient restées secrètes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l’information.

Lors de la prochaine présentation, le géant de la recherche devrait fournir des informations détaillées sur les appareils eux-mêmes ainsi que sur les partenaires qui participent à leur fabrication. Les fonctionnalités du système d’exploitation spécial qui équipera ces ordinateurs portables seront également dévoilées. Les spécialistes suivent cette présentation avec grand intérêt, car Google a adopté une approche radicalement nouvelle dans ce domaine.

L’alliance d’Android et de l’intelligence artificielle

La principale particularité de cette nouvelle catégorie d’ordinateurs portables réside dans le fait que leur logiciel repose sur la plateforme Android , profondément intégrée au système d’intelligence artificielle Gemini Intelligence. L’entreprise n’a pas seulement adapté les fonctionnalités du système d’exploitation mobile aux ordinateurs : elle a également repensé de zéro la logique de contrôle du curseur.

D’après les invitations officielles distribuées, les représentants des médias conviés à l’événement pourront non seulement photographier et filmer les nouveaux appareils, mais aussi les tester personnellement. Cela indique que les produits présentés sont prêts à être commercialisés.

La participation d’Acer, Asus et d’autres géants

Les principaux fabricants d’ordinateurs du monde participent au projet Googlebook. Les entreprises qui devraient notamment présenter leurs appareils lors de l’événement sont les suivantes :

Acer

Asus

Dell

HP

Lenovo

Ces marques devraient présenter des modèles dotés d’un design et de fonctionnalités distinctifs.

Selon les spécialistes, ces ordinateurs portables d’une nouvelle catégorie ne remplaceront pas les appareils Chromebook et ne constitueront pas leurs concurrents directs. Au contraire, les modèles Googlebook viseront un segment de prix supérieur et seront commercialisés pour un public différent. L’événement du 15 septembre devrait répondre pleinement à toutes les questions en suspens.