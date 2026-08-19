Le Rubik’s Cube résolu les yeux bandés en 11,56 secondes

Le speedcuber américain Tommy Cherry a résolu le Rubik’s Cube les yeux bandés en 11,56 secondes, établissant ainsi un nouveau record du monde.

Âgé de 21 ans, Cherry a réalisé cette performance le 28 juin 2026 lors d’une compétition organisée dans le New Jersey, aux États-Unis. Il a ainsi amélioré de 0,11 seconde le précédent record de 11,67 secondes détenu par l’Australien Charlie Eggins.

Fait intéressant, Cherry avait déjà battu à plusieurs reprises le record du monde de résolution du Rubik’s Cube les yeux bandés. Il l’avait établi pour la première fois en 2021, avec un temps de 15,27 secondes.

Lors de ces compétitions, le participant mémorise d’abord attentivement le cube mélangé, puis le résout les yeux bandés en s’appuyant sur sa mémoire. Le résultat exige donc, en plus de la rapidité, une excellente mémoire et une forte concentration.