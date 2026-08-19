La Juventus n’exige que la victoire de son entraîneur Luciano Spalletti

La direction du club italien de la Juventus n’a fixé qu’un seul objectif à son entraîneur, Luciano Spalletti : remporter le championnat. Selon GOAL.com, le propriétaire du club, John Elkann, a clairement fait savoir, au vu des résultats de la saison précédente, que la période de grâce accordée à l’entraîneur était terminée et qu’il n’y avait désormais plus droit à l’erreur. Bien que l’équipe ait terminé sixième de Serie A à la fin de la saison dernière, le travail réalisé par le technicien avait été évalué positivement. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Malgré cela, pour le club turinois, une quatrième place ne représente que le minimum financier, mais elle ne correspond absolument pas aux grandes ambitions des supporters et de la direction de la Juventus. L’équipe n’ayant plus remporté le titre de Serie A depuis 2020, elle doit se battre uniquement pour la première place lors de la nouvelle saison. Bien que la direction du club ait souligné que du temps serait accordé aux nouveaux dirigeants, Luciano Spalletti est, lui, appelé à obtenir immédiatement des résultats.

Transferts et changements dans l’effectif

Lors de la période des transferts de présaison, la direction du club a tenté de satisfaire toutes les demandes de Luciano Spalletti. Même s’il n’a pas été possible de recruter Dušan Vlahović ni les gardiens expérimentés Alisson ou Emiliano Martínez, d’autres joueurs souhaités par l’entraîneur ont rejoint l’effectif. Vicario, Zeki Çelik, Jon Lucumí, Alajbegović et Ekhator ont été recrutés, tandis que Jérémy Boga a été conservé au sein de l’équipe.

Parallèlement, le dégraissage de l’effectif se poursuit. Openda et Adžić, qui ont quitté le club, ont marqué dès leurs premiers matches officiels avec leurs nouvelles équipes, respectivement l’Olympique Lyonnais et Sassuolo. Rouhi a également quitté l’équipe, tandis que des négociations se poursuivent pour vendre Di Gregorio, un défenseur ainsi que plusieurs milieux de terrain. En outre, la direction soutient la décision de l’entraîneur de donner une nouvelle chance à Douglas Luiz.

L’ombre d’Antonio Conte

Le match disputé dimanche à Frosinone constituera un sérieux test pour la nouvelle Juventus de Luciano Spalletti. À partir de cette rencontre, l’équipe devra montrer 100 % de ses capacités ; dans le cas contraire, les rumeurs sur le licenciement de l’entraîneur pourraient commencer à circuler. Si la saison débute mal, l’ombre d’Antonio Conte devrait immédiatement planer sur le club turinois.