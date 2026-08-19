Guglielmo Vicario se réjouit de son transfert à la Juventus

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Guglielmo Vicario se réjouit de son transfert à la Juventus

Selon Goal.com, le gardien prêté par Tottenham, Guglielmo Vicario, a accordé sa première interview en tant que joueur de la Juventus et a déclaré que ce transfert réalisait un rêve d’enfant. Né en 1996, le portier a rejoint le club turinois avec une option d’achat et a partagé ses premières impressions sur les canaux officiels du club. Ce transfert constitue l’un des tournants les plus importants de la carrière du joueur et représente l’aboutissement de ses ambitions. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Dans sa première déclaration, Vicario n’a pas caché l’immensité de son émotion, expliquant qu’il rêvait et espérait vivre ce moment depuis son enfance. Conscient qu’il n’est pas toujours possible d’atteindre un tel résultat, le joueur a souligné que sa présence ici était une immense fierté pour sa famille et lui-même. Il a également insisté sur le fait que défendre les couleurs de la Juventus représentait, en matière d’ambition, le plus haut objectif qu’une personne puisse se fixer.

L’expérience actuelle et les défis à venir

Après avoir évolué en Italie sous les couleurs de Fontanafredda, Venise, Pérouse, Cagliari et Empoli, Vicario a également eu l’occasion de se mesurer à d’autres championnats en plus de la Serie A. Selon lui, une expérience à l’étranger enrichit une personne non seulement comme sportif, mais aussi sur le plan humain. Le portier a déclaré rejoindre le club turinois avec suffisamment d’expérience et au bon âge, et être prêt à mettre ses qualités sur le terrain ainsi que ses qualités humaines au service de l’équipe.

Évoquant son idole d’enfance et sa source d’inspiration, le gardien a mentionné avec respect un portier légendaire. Élevé comme supporter de la Juventus, Vicario considère sans aucun doute les succès, les arrêts et les grands moments de Gigi Buffon comme sa plus grande source d’inspiration. Aujourd’hui, marcher sur ses traces et honorer dignement l’histoire du club sont devenus ses principales missions.

Vicario a ajouté que son objectif principal en rejoignant l’équipe était d’aider, de collaborer et de faire de la Juventus une équipe encore plus performante et fiable. Acceptant avec satisfaction l’immense responsabilité imposée par l’histoire du club, le gardien a affiché son impatience de montrer sur le terrain son vrai visage et le gardien qu’il est réellement.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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