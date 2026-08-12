Discussion entre Julián Álvarez et Diego Simeone

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Discussion entre Julián Álvarez et Diego Simeone

Alors que l’avenir de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, reste incertain, le joueur a rencontré en personne l’entraîneur Diego Simeone. À l’approche des derniers jours du mercato, cette discussion constitue une étape importante pour clarifier la situation au sein de l’équipe. Cette information est rapportée par Goal.com.

Selon Mundo Deportivo, l’entretien, qui s’est tenu au complexe sportif de Cerro del Espino, s’est déroulé dans une atmosphère sérieuse mais mesurée. Julián Álvarez est arrivé tôt au centre d’entraînement, avant le début de la séance, afin de s’entretenir directement avec son entraîneur. L’attaquant avait auparavant ouvertement fait part de son souhait de quitter le club.

La position ferme du club et les restrictions du mercato

Alors que le joueur réfléchit à ses ambitions personnelles et à de nouveaux défis, Diego Simeone a déclaré soutenir pleinement la décision ferme de la direction du club. Simeone avait déjà souligné, lors de la tournée de pré-saison à Séoul, que la situation était très claire. Le directeur général du club, Miguel Ángel Gil Marín, avait auparavant communiqué la position officielle de la direction.

Selon Goal.com, malgré l’intérêt de grands clubs comme le FC Barcelone, Arsenal et le PSG pour l’attaquant argentin, la direction de l’Atlético de Madrid n’a pas l’intention de le vendre à un club rival. Le principe selon lequel le joueur ne doit pas rejoindre un concurrent direct en Espagne revêt une importance particulière.

Les problèmes de l’effectif et les projets d’avenir

Arrivé de Manchester City à l’été 2024 pour une indemnité de transfert élevée et sous contrat jusqu’en 2030, l’attaquant n’a encore remporté aucun trophée avec le club madrilène. Malgré cela, le staff technique le considère comme un élément indispensable du projet sportif de la saison prochaine.

Un autre facteur complique davantage la situation : l’autre attaquant de l’équipe, Alexander Sørloth, s’est blessé et a rejoint l’infirmerie. Cela crée des problèmes supplémentaires pour Simeone en attaque et renforce la détermination du club à conserver Julián Álvarez.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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