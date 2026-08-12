Smartphone iQOO Z11 : batterie de 7050 mA•ch et fonctionnalités d’intelligence artificielle

Alors que le marché des technologies de nouvelle génération connaît une croissance rapide, les principaux fabricants cherchent à renforcer encore les capacités de leurs appareils. Selon ixbt.com, le smartphone iQOO Z11, dont la présentation approche, attire l’attention des passionnés de technologie grâce à ses caractéristiques avancées, notamment sa batterie de grande capacité et ses fonctionnalités modernes d’intelligence artificielle. À ce sujet, Ixbt.com en fait état.

L’un des principaux atouts de l’appareil est sa batterie ultra-puissante d’une capacité de 7050 mA•ch. Elle est conçue pour offrir une longue autonomie lors de la lecture, de la création de contenu, des jeux et du multitâche quotidien. Pour l’instant, le fabricant garde secrète la puissance de sa technologie de recharge rapide.

L’intelligence artificielle et ses fonctionnalités avancées

Le fabricant met particulièrement l’accent sur les technologies d’intelligence artificielle dans ce nouveau modèle. Le smartphone iQOO Z11 sera équipé de la fonction AI Captions, qui permet de convertir et de traduire des enregistrements vocaux en texte grâce aux services Google Gemini et Microsoft Azure. Les outils AI Creation aideront également à résumer des documents, à améliorer des tâches, à générer de nouvelles idées et à créer différents contenus.

Les fonctionnalités de l’appareil comprennent également l’orientation appropriée des tâches entre différents modèles Gemini, le traitement des données en temps réel, la conservation du contexte des conversations et la populaire fonction Circle to Search. Ces outils simplifieront considérablement les activités quotidiennes de l’utilisateur dans l’environnement numérique.

Écran et caractéristiques techniques

Le smartphone repose sur le processeur MediaTek Dimensity 7500 Turbo, qui garantit de hautes performances. L’appareil se distingue également par son écran : il sera doté d’une dalle AMOLED incurvée sur les côtés de 6,83 pouces. Celle-ci offrira un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité pouvant atteindre 2000 nit en mode HBM et 3000 nit en luminosité maximale locale.

En matière d’apparence et de design, les acheteurs pourront choisir entre deux coloris séduisants : Celestial Blue et Aurora Green. À ce stade, les informations officielles sur les appareils photo ainsi que sur les capacités de stockage et de RAM n’ont pas encore été entièrement dévoilées. Leurs détails devraient être annoncés prochainement.