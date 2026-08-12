Aston Villa souhaite recruter Aaron Wan-Bissaka

Le club anglais Aston Villa a entamé des négociations pour recruter le défenseur de West Ham Aaron Wan-Bissaka afin de renforcer sa ligne défensive. Selon The Athletic, l’entraîneur Unai Emery a fait du poste d’arrière droit une priorité et considère ce joueur expérimenté comme sa principale cible. Comme le rapporte Goal.com, cette information a été confirmée.

West Ham a terminé la saison dernière en quittant la Premier League pour être relégué en Championship. La relégation du club londonien en deuxième division pourrait favoriser le départ de plusieurs cadres. La direction de West Ham, qui évoluera dans l’échelon inférieur pour la première fois depuis la saison 2011-2012, ne devrait notamment pas s’opposer au transfert d’Aaron Wan-Bissaka.

Le mercato et les plans d’Unai Emery

Aston Villa cherche à élargir son effectif afin de bien figurer en Ligue des champions la saison prochaine et de rester compétitif sur plusieurs fronts. Le club a réalisé une belle campagne en Ligue Europa la saison passée et a terminé quatrième de Premier League. Il recherche donc un joueur de haut niveau capable de concurrencer Matty Cash au sein de l’effectif.

Le recrutement d’Emerson Royal, ancien joueur de Tottenham et défenseur de Flamengo, figurait initialement parmi les priorités. Cependant, après l’échec de cette opération, la cellule de recrutement d’Aston Villa s’est immédiatement tournée vers Aaron Wan-Bissaka. Selon les exigences d’Unai Emery, la défense doit être tactiquement polyvalente, et les qualités du défenseur de 28 ans dans les duels correspondent parfaitement à ces critères.

La carrière du joueur et son expérience internationale

Aaron Wan-Bissaka a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, délivrant trois passes décisives. En fin de saison, il n’a toutefois pas réussi à conserver une place régulière dans le onze de départ et n’a joué que deux des sept dernières rencontres, Kyle Walker-Peters ayant souvent pris le dessus dans la concurrence. Malgré cela, son contrat avec le club londonien court jusqu’en 2031.

Malgré les difficultés rencontrées en club, Wan-Bissaka affiche des performances régulières avec la sélection de la République démocratique du Congo. Lors de la Coupe du monde de l’été, il a débuté les quatre matchs de son équipe nationale, attirant l’attention de plusieurs recruteurs. Rappelons qu’avant de rejoindre le club londonien, le joueur avait disputé 190 matchs en cinq saisons avec Manchester United. Il s’était alors imposé comme l’un des meilleurs défenseurs en un contre un en Europe, remportant la Coupe de la Ligue 2022-2023 et la FA Cup 2023-2024.