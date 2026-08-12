La start-up Lovable lève 400 millions de dollars pour une valorisation de 13,3 milliards

La célèbre start-up européenne du « vibe-coding », Lovable, a confirmé une valorisation de 13,3 milliards de dollars dans le cadre de son nouveau tour de financement et levé 400 millions de dollars supplémentaires. Selon les informations de TechCrunch, l’entreprise a bouclé cette fois son tour de Series C sous la direction de Menlo Ventures et de Scaleup Europe Fund, avec la participation de dizaines d’autres investisseurs. Techcrunch.com rapporte .

Cette importante étape de financement intervient après l’annonce par la start-up, en juin, d’un revenu annuel récurrent (ARR) de 500 millions de dollars. À titre de comparaison, lors du précédent tour annoncé en décembre dernier, l’entreprise avait levé 330 millions de dollars sur la base d’une valorisation de 6,6 milliards de dollars. Menlo Ventures figurait déjà parmi les principaux investisseurs et dirigeait également cette opération.

Une infrastructure et des capacités d’intelligence artificielle en pleine expansion

Avec la croissance de la start-up, les besoins de son backend et ses capacités techniques se complexifient considérablement. Aujourd’hui, la plateforme héberge plus de 60 millions de projets, qui attirent plus de 900 millions de visiteurs par mois. Ces chiffres exigent d’accroître encore la puissance technique de la plateforme.

Selon certaines informations, Lovable propose à ses utilisateurs, en plus de variantes courantes de modèles avancés, son propre modèle d’intelligence artificielle entraîné dans un environnement interne spécialisé. En juin, l’entreprise a également signé un contrat pluriannuel avec Google Cloud, ce qui indique que son utilisation des services cloud a été multipliée par cinq.

L’influence sur le marché technologique européen

L’entreprise ne se contente pas de développer son produit principal : elle soutient également d’autres start-up prometteuses en Europe. Lovable a notamment investi dans Atech, une start-up danoise spécialisée dans la conception d’équipements techniques. Selon les experts, ces collaborations jouent un rôle important dans le renforcement de l’écosystème de l’innovation en Europe.

À noter également que les nouveaux investisseurs du tour de Series C comprennent Regent, la société d’investissement propriétaire de TechCrunch. Le succès de ce tour de financement devrait renforcer davantage la position de Lovable sur le marché technologique mondial.